ENTE DOVRA' PROPORRE CIFRA PER DANNI CAUSATI A SOCIETA' DA REVOCA CONCESSIONE SORGENTE FIUGGINO POI ANNULLATA , IN CASO CONTRARIO ARRIVERA' COMMISSARIO. SOCIETÀ COLELLA HA CHIESTO 3,5 MILIONI DI EURO ACQUA CANISTRO: CONSIGLIO STATO CONFERMA TAR, REGIONE DEVE RISARCIRE SANTA CROCE

Pubblicazione: 23 luglio 2019 alle ore 07:00

L'AQUILA - Il Consiglio di Stato, con un'ordinanza del 5 luglio, ha rigettato il ricorso della Regione Abruzzo, volto ad annullare la sentenza del Tar del dicembre del 2018, che l'ha condannata a risarcire la società Santa Croce, per i danni subiti dalla revoca la concessione della sorgente Fiuggino di Canistro (L’Aquila), avvenuta ad agosto 2017.

Ora la Regione dovrà quantificare una cifra e pagare, e se non lo farà sarà nominato un commissario ad acta.

Un danno che la società dell'imprenditore molisano Camillo Colella ha già quantificato, con una perizia, in oltre 3,5 milioni di euro, a causa dell'interruzione dell'attività per 91 giorni, dal 25 agosto all'11 novembre del 2017, dello sfruttamento della sorgente, che la società ha deciso di utilizzare, dopo la revoca, sempre da parte della Regione, della più grande sorgente Sant'Antonio Sponga, decisione impugnata ed inserita in un serrato contenzioso.

La sentenza di dicembre del Tar doveva essere ottemperata entro 60 giorni, a partire dalla notifica della sentenza avvenuta, il 4 gennaio scorso, ovvero entro il 5 marzo scorso. Ma la Regione non lo ha fatto, tanto che i legali della Santa Croce, gli avvocati Claudio Di Tonno del foro di Pescara, e Matteo Di Tonno del foro di Bologna hanno inviato il 3 maggio un sollecito.

Presumibilmente la Regione ha preferito attendere, contando in una sentenza favorevole del Consiglio di Stato, che però gli ha dato torto.

"Ritenuto che nelle more della decisione di merito - si legge nel dispositivo - non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza cautelare, atteso che non essendo stata neppure determinata la misura del risarcimento, non appare ravvisabile un pregiudizio effettivamente connotato dal carattere del irreparabilità in relazione agli effetti della sentenza impugnata". Il Consiglio di Stato, presieduto dal magistrato Giuseppe Severini, ha insomma confermato quanto stabilito dal Tar, che ha condannato la Regione a fare finalmente una proposta di risarcimento alla Santa Croce.

In caso contrario sarà un commissario ad acta nominato dal parte del Tar, a stabilire la cifra e rendere esecutivo il risarcimento, secondo una nuova norma, attuata tra le prime volte in Italia, richiesta dai legali della società di imbottigliamento. Rischia in ogni caso di costare caro alle casse regionali, l'interruzione disposta d'imperio e in modo forse poco meditato, dell'attività per 91 giorni, dal 25 agosto all'11 novembre 2017, dello sfruttamento della Fiuggino. In questa sorgente, la società ha cominciato ad imbottigliare dopo la revoca, sempre da parte della Regione, della più grande sorgente Sant'Antonio Sponga, decisione impugnata ed inserita in un serrato contenzioso. Ora la Sant’Antonio Sponga si sta procedendo ad una gara, a cui partecipano la stessa Santa Croce, e acque minerali San Benedetto Spa. che già opera nelle sorgenti di Popoli (Pescara), Il 3 luglio, si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle buste "A", con la verifica della documentazione amministrativa La revoca del 2015 ha però portato al licenziamento di 75 addetti.

E all'inutilizzo dell'acqua che oltre da tre anni va a finire nel fiume Liri. La sorgente è stata poi aggiudicata provvisoriamente nel marzo 2017 ad Acque minerali per l’Italia, ex Norda, che però ha deciso di andarsene, minacciando anche richieste milionarie di risarcimento, visto che sostiene di non essere stata messa nelle condizioni di realizzare il nuovo stabilimento e avviare il piano industriale. Anche intorno alla concessione della sorgente Fiuggino è però esploso un durissimo contenzioso tra Santa Croce da una parte e Regione e Comune dall’altra.

Il dirigente del Servizio Risorse del Territorio e attività estrattive Iris Flacco, ha disposto infatti il 21 agosto 2017 la decadenza della concessione sostenendo che la Santa Croce non ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di rinnovo. Sostenendo che la risorsa idrica sarebbe "troppo esigua, tanto da impedirne lo sfruttamento", e che la Santa Croce avrebbe "realizzato una conduttura occulta che collega la conduttura idrica proveniente dalla sorgente Sant'Antonio alla Fiuggino".

La Santa Croce è stata così costretta a chiudere i rubinetti, ma ha fatto subito ricorso al Tar, e i giudici amministrativi gli hanno dato piena ragione, cin una sentenza ora confermata dal Consiglio di Stato - asserendo che nel provvedimento di annullamento "in concreto, non si contesta alcuna specifica mancanza".

E comunque "si sarebbe limitata a rilevare inadempienze attinenti a mere operazioni burocratiche, senza valutarne la gravità ai fini della proporzionalità della misura da adottare". Da qui la richiesta al Tar di "nominare un commissario ad acta, che provveda in luogo dell'inadempiente Regione, al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza”.

Obbligo confermato dal Consiglio di Stato, e a cui ora la Regione non potrà sottrarsi.