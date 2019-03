ACCORD PHOENIX L'AQUILA SENZA CORRENTE: PREFETTO CONVOCA TAVOLO COI SINDACATI

Pubblicazione: 18 marzo 2019 alle ore 12:11

L'AQUILA - Il prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi ha convocato per domattina il tavolo chiesto dai sindacati per risolvere la vicenda dell'Accord Phoenix, azienda che ricava materie prime dal trattamento dei rifiuti elettronici insediata nel Tecnopolo d'Abruzzo alla quale è stata staccata l'energia elettrica.

A farlo sapere è Clara Ciuca, della Uilm Uil.

I dipendenti, intanto, sono in presidio davanti al Tecnopolo e stamattina hanno ricevuto la visita della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane.

"I lavoratori sono in permesso non retribuito non potendo lavorare - spiega la Ciuca - perché manca ancora la corrente, l'azienda allo stesso tempo ha chiesto un incontro al Comune che è proprietario dell'intera area, che ha dato in gestione al Tecnopolo".

"La nostra posizione resta chiara - aggiunge la sindacalista - va riallacciata immediatamente l'utenza elettrica e nessun lavoratore deve rimetterci lo stipendo, perché parliamo di sessanta famiglie". (m.sig.)