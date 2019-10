ABRUZZO PROTAGONISTA SU FREEDOM MAGAZINE, GIACOBBO E ROCCA CALASCIO IN EDICOLA

Pubblicazione: 30 ottobre 2019 alle ore 12:58

ROCCA CALASCIO - Rocca Calascio, raccontata in un servizio di dodici pagine, è in edicola con “Freedom Magazine” la rivista del programma televisivo di Roberto Giacobbo “Freedom oltre il confine”.

Dopo il grande successo del numero speciale uscito lo scorso giugno, il magazine spin off del programma di divulgazione Mediaset arriva in edicola, questa volta con cadenza mensile. Confermata l'impostazione fresca e la ricchezza di contenuti, formula che ha conquistato il pubblico.

Protagonista del primo “Freedom Magazine” tra gli altri, è il castello più alto d’Italia, quello di Rocca di Calascio. Un luogo sorprendente Rocca Calascio (L’Aquila), spettacolare borgo incastonato nelle montagne abruzzesi, sede di numerosi film, serie tv e set fotografici d’eccezione. Roberto Giacobbo è particolarmente legato a questo luogo d’Abruzzo, dove ha realizzato numerosi lavori, tra servizi di approfondimento e ricostruzioni, per la trasmissione “Freedom oltre il confine”.

In Abruzzo, infatti, è continua la presenza di “Freedom” come luogo scelto per i set di ricostruzioni storiche del programma che abbracciano la regione dalle montagne e mare, grazie al lavoro costante del suo direttore di produzione Sonia Fiucci. “L’Abruzzo è una piccola Cinecittà a cielo aperto”, ha detto Giacobbo, “la meraviglia dei luoghi e la disponibilità degli abruzzesi fanno di questa regione una meta fissa di “Freedom" che tornerà con la sua troupe anche per la nuova stagione tv”, ha assicurato Giacobbo.

Nel numero di “Freedom Magazine” largo spazio è dedicato a Leonardo da Vinci, del quale vengono decritti i molteplici volti, da quello dell’artista a quello dell’uomo. In Freedom Magazine c’è anche Monte Sant’Angelo, località del foggiano situata sulla mistica linea di San Michele.

Spazio a Hatshepsut, Faraone donna, a Vincenzo Tiberio, ritenuto il primo scopritore della Penicillina, ad un’inchiesta sulla vita oltre la vita, tutto questo passando per Vicenza e per il Veneto per conoscere il “padre dell’architettura Americana”, l’Italiano Andrea Palladio. Molte le rubriche fisse: le news, con brevi approfondimenti su Perù, Sardegna, Napoli e sulla scienza; una dedicata ai social, con i post e le domande più interessanti, ed una alla mitica crew di Freedom. Nel paginone centrale, infine, una collection delle foto più belle da staccare e conservare.

E’ intanto in onda una campagna spot sulle reti Mediaset, il cui testimonial è lo stesso Roberto Giacobbo.