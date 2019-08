ABRUZZO PATRIA DELLE API: ECCO IL PRIMO BEE NATURAL FESTIVAL

Pubblicazione: 05 agosto 2019 alle ore 19:13

MONTEBELLO DI BERTONA - Riportare l'ape al centro dell'apicoltura con l'obiettivo di salvaguardarla.

Montebello di Bertona, paesino della provincia di Pescara, per tre giorni diventa la capitale della tutela delle api e dell'apicoltura, con il "Bee Natural Festival".

L'appuntamento è per il 9, il 10 e 11 agosto alla Stinzia Bertoniana, tipico ricovero usato nella zona da contadini, pastori e carbonai ed oggi utilizzato come sede di eventi di promozione culturale e per la tutela del territorio e della biodiversità.

Dai convegni, agli incontri con gli apicoltori, dai laboratori pratici in apiario agli appuntamenti dedicati ai bambini, in Abruzzo, per l'occasione, arriveranno i guru del settore. Protagoniste indiscusse della tre giorni saranno le api. Il Festival è organizzato dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dall'Associazione Culturale Montanari Bertoniani.

Tra le iniziative anche l'inaugurazione del BeeOdiversity Park. Il festival si concluderà con la presentazione della nuova certificazione Biodiversity Friend Beekeeping.

L'ingresso è libero con iscrizione obbligatoria inviando una mail a [email protected]