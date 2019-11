ABRUZZO MTB CUP: ECCO IL NUOVO CALENDARIO 2020

Pubblicazione: 18 novembre 2019 alle ore 18:36

L'AQUILA - L’Abruzzo Mtb Cup, punto di riferimento per gli appassionati di mountain bike a qualunque livello, si appresta a dare il via alla stagione 2020 che coincide con lo svolgimento dell’ottava edizione del circuito di maggior richiamo per le granfondo e le marathon nella regione Abruzzo e in tutto il Centro Italia.

Il nuovo calendario è pronto con sette conferme (Sant’Eufemia a Maiella, Aielli, Scanno, Campo di Giove, Castel del Monte, Pescasseroli e Collarmele) e l’uscita di scena di Moscufo (Tour degli Ulivi-Memorial Matteo Santucci) che si è preso un anno sabbatico per ragioni organizzative. A giorni verranno svelate le quote e le modalità di abbonamento del circuito.

Le date: 24 maggio Sant’Eufemia a Maiella (Granfondo Morrone e Majella), 2 giugno Aielli (Sirente Bike Marathon) 7 giugno Scanno (Marathon degli Stazzi), 14 giugno Campo di Giove (Granfondo Mtb Campo di Giove), 28 giugno Castel del Monte (Gran Sasso Bike Marathon), 5 luglio Pescasseroli (Granfondo Mtb del Parco Nazionale d’Abruzzo), 27 settembre Collarmele (Granfondo I Sentieri dei Lupi).