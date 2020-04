ABRUZZO: CONSIGLIO REGIONALE A PORTE CHIUSE, MINUTO SILENZIO PER VITTIME, DIRETTA

Pubblicazione: 01 aprile 2020 alle ore 11:45

L'AQUILA - E’ in corso la seduta odierna del Consiglio regionale. I lavori si sono aperti con il Presidente Lorenzo Sospiri che ha chiesto all’aula di osservare un minuto di silenzio per le vittime italiane del corona virus.

Un applauso è stato invece tributato alle forze dell’ordine, volontari e medici che sono in prima linea sul territorio italiano in questi giorni contro la pandemia.

Sospiri ha inoltre dato il benvenuto al neo consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. La seduta è iniziata con ritardo per il proseguimento dei lavori delle commissioni.

All’esame dell’aula i seguenti provvedimenti: progetto di legge” Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione”; progetto di legge “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022:modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”; provvedimenti amministrativo recante “Rendiconto finanziario 2019” e “Bilancio di previsione 2020/2022:Prima variazione e applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2019 – Assestamento generale dei conti”. In coda la convalida del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.

LA DIRETTA