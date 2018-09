A24 E A25, DA MEZZANOTTE STOP AUMENTO PEDAGGI PER 3 MESI, ''POI SERVE OK AL PEF''

Pubblicazione: 30 settembre 2018 alle ore 19:41

L'AQUILA - Pedaggi sospesi sulle autostrade di Lazio e Abruzzo.

Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, annuncia infatti che scatterà da domani, lunedì 1° ottobre, la momentanea sospensione degli aumenti tariffari, pari al 12,89 per cento, disposti con decreto interministeriale del 29 dicembre 2017 ed entrati in vigore l'1° gennaio 2018.

Nel prossimo trimestre, quindi, spiega la stessa società, "la tariffa agevolata sarà quella vigente nel 2017".

"Concertata con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sospensione, che durerà fino al 31 dicembre 2018 - si legge in una nota - è suggerita dall'ascolto delle esigenze dell'utenza verso cui Strada dei Parchi è sempre stata sensibile. La concessionaria ricorda che solo con l'approvazione del nuovo Piano economico e finanziario (Pef), atteso da anni, previsto dalla Legge 228 del 2012, si potranno definire per il futuro pedaggi più attenti alle attese degli utenti e la realizzazione degli importanti interventi di messa in sicurezza antisismica di A24 e A25".

L'annuncio del blocco da parte del ministro, Danilo Toninelli, era stato dato al termine dell'audizione di una delehgrazione di amministratori che hanno manifestato a Roma il 19 settembre scorso proprio nell'ambito della mobilitazione che da mesi è in atto per chiedere il blocco dell'aumento.

Nei mesi scorsi, sopratttto dopo la tragedia del Ponte Morandi di Genova del 14 agosto, è diventato più stringente la sicurezza dei pinti e viadotti, in riferimento alla quale i vertici anche tecnici di Sdp hanno sottolineato che le arterie sono sicure eccezion fatta per forti scosse di terremoto.