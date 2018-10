A24-A25: SINDACO SULMONA, ''NO BARATTO SICUREZZA CON SVILUPPO''

SULMONA - "Non si può oggi barattare la sicurezza con lo sviluppo di un intero territorio. Non possono essere i cittadini a pagare un prezzo troppo salato. Occorre trovare soluzioni tecniche e finanziarie che non tolgano nulla alle politiche già in atto per il futuro delle nostre aree montane".

Lo afferma la sindaca di Sulmona, Annamaria Casini, che definisce "preoccupante l'intenzione del Governo di chiudere i tratti autostradali" alla luce delle intenzioni del ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ipotizzate dopo il sopralluogo nel viadotto di Bugnara e in altri viadotti del tracciato autostradale ricadente nel territorio del Centro Abruzzo.

La sindaca ha ricordato di aver chiesto già da diversi giorni, con una lettera scritta a nome dei sindaci del territorio e inviata al ministro delle Infrastrutture e alla società Strada dei Parchi spa chiedendo "di conoscere lo stato reale riguardante la vulnerabilità e la stabilità dei viadotti autostradali ricadenti nel nostro territorio affinché sia chiaro una volta per tutte quale sia il reale livello di sicurezza di un'arteria di mobilità primaria per l'intero centro Abruzzo".

E sull'ipotesi di chiusura dei tratti autostradali Casini sottolinea che "sarebbe un duro colpo per la Valle Peligna con il rischio di isolamento e conseguenze pesantissime da un punto di vista economico e sociale".