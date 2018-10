A24-A25: SINDACI CHIEDONO A MINISTRO TAVOLO PER RIDUZIONE PEDAGGI

Pubblicazione: 19 ottobre 2018 alle ore 18:23

L'AQUILA - I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il caro-pedaggi e la sicurezza A24/A25, informano che nei giorni scorsi hanno nuovamente sollecitato il ministro Toninelli a dare riscontro alle istanze formulate sin dallo scorso gennaio e riportate da ultimo con missiva del 28 settembre scorso: la creazione di un tavolo istituzionale, con la presenza della concessionaria Strada dei Parchi, che possa giungere ad una ridefinizione dei criteri di concessione e garantire la riduzione definitiva ed adeguata dei pedaggi autostradali.

"Detto tavolo - si legge in una nota dei sindaci di Abruzzo e Lazio - dovrà consentire agli amministratori di conoscere tutte le opere realizzate nonché quelle che si intendono realizzare per garantire la sicurezza nei tratti autostradali A24/A25; la declassificazione del tratto urbano della A24 che va dalla barriera di Roma Est fino all'intersezione con la Tangenziale Est nonché la declassificazione da tratto montano a non montano di numerosi tratti della A24/A25.

L'accoglimento di dette richieste dovrà comportare necessariamente ed automaticamente un'ulteriore riduzione dei pedaggi autostradali oggi 'falsati' da situazioni non veritiere".

I sindaci e amministratori comunicano inoltre di aver scritto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti alla quale il "Decreto Genova" ha attribuito le nuove competenze in materia di tariffe e sicurezza autostradale chiedendo "un incontro da tenersi entro il corrente mese anche presso la sede di Torino: qualora queste richieste dovessero rimanere ancora inascoltate preannunciano sin da ora una nuova manifestazione da tenersi il 31 Ottobre davanti alla sede del MIT in via Nomentana 2".