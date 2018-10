A24-A25: REGIONE RISPONDE AL MINISTERO, ''ENNESIMA FIGURACCIA DI TONINELLI''

Pubblicazione: 10 ottobre 2018 alle ore 18:54

L’AQUILA - “Intervenendo oggi in Commissione Trasporti alla Camera, il ministro Danilo Toninelli, ha collezionato l’ennesima figuraccia sostenendo che con una delibera sia stata la Regione Abruzzo (sic!) a chiedere di destinare le risorse del Masterplan alla messa in sicurezza dell’autostrada A24 e A25”.

Così in una nota la Regione risponde alle dure parole del Ministro che ha dichiarato: “Sul tema della messa in sicurezza delle autostrade A24-A25, prima di parlare di 'scippo' e stracciarsi le vesti, in Regione Abruzzo dovrebbero rileggersi la loro delibera di appena tre mesi fa in cui si consentiva al Mit di avvalersi, per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24-A25, in via anticipata, di fondi Fsc 'assegnati - recita letteralmente l'atto - e non trasferiti in favore della Regione Abruzzo e che non possono essere oggetto di copertura di Sal entro il 31 dicembre 2018, perché non riferibili a procedure contrattuali esecutive o in esercizio'”.

“Se invece di sventolare la Delibera il Ministro l’avesse letta, o se la fosse fatta spiegare, avrebbe evitato di dire una cosa falsa e per lui imbarazzante - replicano dalla Regione - La delibera di Giunta non ha autorizzato l’utilizzo dei fondi del ‘Patto per lo sviluppo-Masterplan’ della regione Abruzzo, che fa espresso riferimento a ‘…fondi assegnati, non trasferiti e non riferibili a procedure contrattuali esecutive o in esercizio’, come chiarito nel corso degli incontri svoltisi al Mit nel mese di luglio, i fondi del Masterplan sono stati tutti oggetto di concessione la cui sottoscrizione ha determinato l’adozione, da parte della Regione, di specifici atti di liquidazione in favore dei beneficiari, i quali, a loro volta, hanno iscritto in bilancio le somme ed avviato le procedure di gara”.

“Già il 31 luglio scorso il presidente della Giunta regionale comunicava ai Ministri Toninelli e Lezzi, nonché all’Agenzia per la Coesione Territoriale e al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che i fondi a cui la Regione si riferiva nella citata Delibera fossero quelli del Piano Operativo Mit per l’Abruzzo, poiché relativi a progetti d’investimento non ancora avviati - proseguono - Seguiva una nota del 14 agosto a firma del Direttore generale Rivera in cui, nel ribadire quanto comunicato dal Presidente, veniva indicato un piano di temporaneo rallentamento dei flussi finanziari e delle relative concessioni di progetti per un ammontare di soli 46 milioni di euro (e non 200 !) a valere sul Piano Operativo ministeriale. Stessa cosa faceva la Regione Lazio indicando un piano di 35 milioni di euro”.

“Tali comunicazioni venivano espressamente richieste dal capo di Gabinetto del Ministro, professor Scaccia che con - propria nota dell’8 agosto - chiedeva quali modifiche dovessero essere apportate al citato Piano Operativo ministeriale - aggiungono dalla Regione - Dunque la Regione Abruzzo ha adempiuto alle richieste del Ministero senza mai autorizzare l’utilizzo dei fondi del proprio Masterplan poiché in avanzatissima fase di utilizzo. Su tale vicenda lunedì la regione ha convocato tutti i beneficiari del Masterplan, i parlamentari e i consiglieri regionali”.