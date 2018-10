A24-A25: PROCURA L'AQUILA APRE INCHIESTA DOPO CADUTA CALCINACCI SAN GIACOMO

Pubblicazione: 18 ottobre 2018 alle ore 20:20

L'AQUILA - La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto una inchiesta sulla sicurezza delle infrastrutture, tra cui viadotti e piloni, nelle autostrade A24 e A25: le indagini condotte dai carabinieri, sono scattate dopo il caso, nella serata del 10 settembre scorso, della caduta di pezzi di calcestruzzo dalla parte sottostante del viadotto San Giacomo, sulla Roma-Teramo, che ha portato alla chiusura momentanea di una strada al di sotto della infrastruttura che attraversa la località dell'omonima frazione del Comune dell'Aquila.

A presentare, tra gli altri, un esposto sono stati gli uffici competenti della Regione Abruzzo.

I carabinieri avrebbero già effettuato delle acquisizioni di documenti in varie sedi istituzionali.

Nel fascicolo, per ora contro ignoti, anche la relazione dei vigili del fuoco che sono intervenuti nella tarda serata per rimuovere altri pezzi rimasti sospesi: in quel documento, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato accertato lo stato di degrado della parte sottostante lungo viadotto.

Strada dei Parchi era intervenuta il giorno dopo con una squadra munita dell'apparecchiatura denominata "bybridge" che permette di creare un ponteggio per consentire ai tecnici di rimuovere pezzi di calcestruzzo pericolanti.