A24-A25: PEZZOPANE (PD), ''EMENDAMENTO PER BLOCCARE SCIPPO TONINELLI''

Pubblicazione: 09 ottobre 2018 alle ore 18:11

L'AQUILA - "Il Pd ha presentato un emendamento al decreto Emergenze per cancellare una vera e propria vergogna: lo scippo del ministro Toninelli ai danni degli Abruzzesi con più di 200 milioni di euro, destinati agli interventi per mettere in sicurezza antisismica i viadotti della A24, scomparsi improvvisamente".

Lo dichiara la deputata Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd.

"Ben venga la messa in sicurezza già iniziata con il governo di centrosinistra e con una mia specifica iniziativa parlamentare, ma non a scapito di opere importanti e già programmate proprio in Abruzzo", aggiunge l'onorevole.

Con l’emendamento soppressivo eliminiamo quelle diaboliche righe aggiunte alla normativa preesistente ed eliminiamo il riferimento alle delibere Cipe ed ai fondi assegnati all’Abruzzo. L’iniziativa del governo va subito bloccata.

"Abbiamo già denunciato lo schema usato da questi millantatori: prendono due norme già esistenti una del decreto Mezzogiorno e l’altra della legge di Bilancio 2018 che consente al concessionario di utilizzare anticipazioni della restituzione dei canoni e, fatta salva la prima anticipazione già realizzata dal Governo Gentiloni, per le altre anticipazioni trovano coperture con una riprogrammazione di fondi già assegnati all’Abruzzo e per i quali sono state già individuate le opere - conclude Pezzopane - Una strategia indecente che il Pd vuole smascherare e che cercherà in ogni modo di bloccare in Parlamento".