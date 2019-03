A24-A25: MINISTRO TONINELLI IN ABRUZZO PER PROVE CARICO VIADOTTO

Pubblicazione: 13 marzo 2019 alle ore 20:40

L'AQUILA - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sarà domani, giovedì 14 marzo alle 13,30, in Abruzzo a seguire le prove di carico in corso sul viadotto Colle Castino dell'autostrada A24, in provincia di Teramo.

Lo comunica con una nota l'ufficio stampa dello stesso ministero. Si tratta di una delle prove chieste dal Mit per verificare la sicurezza dell'infrastruttura viaria, in particolare dei viadotti, sui quali, negli ultimi mesi, soprattutto dopo la tragedia di Genova, spesso il Mit ha lanciato l'allarme, smentito da Strada dei Parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25.

I test del Mit dovrebbero riguardare cinque viadotti presi a campione dal ministero tra i circa 350 delle due arterie.

La stessa concessionaria, nelle passate settimane, ha cominciato prove di collaudo su 18 viadotti, quelli indicati dal ministero in una relazione a firma del dirigente Placido Migliorino, come bisognosi degli interventi i più urgenti, curati dal Dipartimento di Ingegneria dell'università dell'Aquila, lo stesso che aveva effettuato i collaudi quando l'infrastruttura venne costruita tra gli anni Sessanta e Settanta.

Nei 18 viadotti il Mit ha chiesto la limitazione di traffico e carico ai mezzi pesanti. Strada dei Parchi ha annunciato che i risultati verranno resi noti nei prossimi giorni.