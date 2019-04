NUOVA VISITA TONINELLI A BUGNARA, MINISTRO CONFERMA DATI ALLARMANTI A24-A25: MESSA IN SICUREZZA VIADOTTI,

MIT ''FONDI CI SONO'', SDP SMENTISCE

Pubblicazione: 03 aprile 2019 alle ore 13:04

ROMA - I 192 milioni di euro stanziati dal decreto Genova per la messa in sicurezza dei viadotti delle autostrade A24 e A25 "non sono messi in discussione e hanno copertura finanziaria, confermata dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze al tempo della stesura della legge".

Lo afferma il Ministero dei Trasporti, Danilo Toninelli in una nota.

Quello su cui si sta lavorando - spiegano le stesse fonti - è invece un cavillo tecnico contabile sollevato dal Mef e in via di risoluzione.

Le risorse per l'importante messa in sicurezza delle due infrastrutture che collegato Lazio e Abruzzo ci sono e non sono in discussione.

L'amministratore delegato della Strada dei Parchi Cesare Ramadori a proposito del finanziamento delle opere di messa in sicurezza delle autostrade abruzzesi, contenuto nel decreto Genova e assicurate dal Ministro Toninelli, ha osservato di essere in possesso di documenti che dimostrano che "di milioni in questo momento ce ne sono a disposizione solo 112, e che il decreto è stato rimandato indietro dal Ministero dell'Economia e Finanze, al ministero delle Infrastrutture, affinché lo corregga con parziale copertura finanziaria. Ad oggi la realtà è che i soldi non ci sono".

"Noi abbiamo aperto otto o nove cantieri e con fondi propri - aggiunge Ramadori - È chiaro che se questa situazione si protrae dovremo prendere provvedimenti. Noi abbiamo firmato le carte con il ministero a dicembre del 2018, e i soldi ancora non ci sono".

"Ci sono dei professori universitari che hanno fatto una relazione sullo stato dei viadotti dell'A24 e A25 che l'ingegnere Placido Migliorino, dirigente del ministero delle Infrastrutture interpreta a suo modo, sarebbe stato bene che prima di trarre conclusioni avesse parlato con gli stessi professori universitari", ha replicato ancora Ramadori.

Ramadori ha contestato le affermazioni del ministro al termine dell'incontro che ha avuto questa mattina sotto i piloni dell'A25 in località Macchia Maiura, nel territorio del comune di Bugnara, con lo stesso Toninelli.

"Noi diciamo da sempre che i viadotti della A24 e A25 sono sicuri ai fini dei carichi di esercizio, possono avere problemi solo in caso di eventi sismici. Tra l'altro proprio il viadotto di Bugnara, che tutti prendono ad esempio e che è stato progettato nel 1980, oggi si trova in zona sismica perché è cambiata la normativa - ha proseguito Ramadori - Quindi non si può chiedere ad una struttura che è stata progettata per fare un mestiere di farne un altro". Sempre rispondendo al dirigente del Mit e quindi al ministro Toninelli, Ramadori ha osservato che "l'85% dei carichi utilizzati oggi per verificare la sicurezza dei viadotti risponde al 101% della vecchia normativa. "Questo lui non lo dice sostenendo che con l'85% si sono fessurati", ha concluso Ramadori - Io dico invece che hanno fatto il loro mestiere perché hanno superato il 100%".