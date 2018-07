A24-A25: FORUM H20, ''ACCESSO AGLI ATTI DISATTESO E MURO DI GOMMA SU PIANO DA 3 MILIARDI''

Pubblicazione: 26 luglio 2018 alle ore 21:12

L'AQUILA - "Un vero e proprio muro di gomma è quello alzato dal Ministero Infrastrutture e e Trasporti sul piano da 3 miliardi di euro depositato, secondo giornali nazionali non smentiti, da Strada dei Parchi Spa per le autostrade A24 e A25".

È la denuncia formulata in una nota dall'associazione Forum H2O che censura i vertici del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti per la mancanza di informazioni ufficiali sul progetto di messa in sicurezza di tre miliardi di euro delle autostrade laziali e abruzzesi A 24 e A25.

Si tratta di un progetto previsto nella legge di stabilità del 2012 in seguito al terremoto dell'Aquila del 2009 che ha evidenziato come le due arterie siano strategiche in caso di calamità naturali.

Nel sottolineare che in una lettera al Mit dell'11 maggio scorso era stata avanzata una richiesta di accesso agli atti, andata disattesa, l'associazione ambientalista attacca anche al Ministro Danilo Toninelli, "visto che il M5S ha sempre fatto della trasparenza e della partecipazione dei cittadini un elemento centrale della propria proposta politica".

"Spiace constatare che scaduti i termini ormai da 5 giorni non è arrivato alcunché non solo dal Responsabile anti-corruzione del Ministero (sic!) ma neanche dagli uffici del Ministro - si legge ancora nella nota. Le due autostrade sono gestite dalla concessionaria Strada dei Parchi Spa dell'imprenditore abruzzese Carlo Toto, le quali sono in polemica con il Mit per la mancata corresponsabile dei fondi per un primo progetto di messa in sicurezza dai piloni dei viadotti indeboliti dai terremoti che si sono susseguiti in Abruzzo dal 2009".