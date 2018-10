A24-A25: DELRIO, ''SBLOCCARE FONDO INVESTIMENTI 2018, NON TOCCARE RISORSE TERRITORI''

Pubblicazione: 11 ottobre 2018 alle ore 22:12

L'AQUILA - "Dopo il blocco degli investimenti nelle città con lo scippo delle risorse destinate al bando delle periferie si continuano a cancellare gli investimenti nei territori come quelli previsti nel Masterplan abruzzese, concordato e preparato per rendere più forte la regione, come giustamente denunciato dai nostri deputati Camillo D’Alessandro e Stefania Pezzopane".

È quanto dichiarato alla Camera da Graziano Delrio, capogruppo del Pd, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, commentando la vicenda dei fondi per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, "presi in prestito" dal Governo dal Masterplan Abruzzo.

"È senz'altro indispensabile continuare nell’opera di messa in sicurezza della A24 e A25 già iniziata dai precedenti governi. Per questo obiettivo nel fondo investimenti 2018 fatto dal nostro governo sono previste ulteriori risorse per oltre un miliardo di euro", ha aggiunto.

"Si dovrebbe attivare immediatamente il fondo fermo da 5 mesi. È incredibile farlo invece sottraendo risorse agli investimenti locali invece che alla spesa corrente che aumenterà di 20 miliardi con la manovra annunciata dal governo", ha concluso.