A14: SINDACO SILVI, 'CITTA' NON IN GRADO DI ASSORBIRE TRAFFICO PREVISTO'

Pubblicazione: 20 dicembre 2019 alle ore 19:33

MONTESILVANO - Il provvedimento del gip di Avellino, relativo ai sequestri dei guardrail sull'A14 e che vieta il transito dei Tir sul viadotto del Cerrano, con il dirottamento dei mezzi pesanti sulla statale adriatica, rischia di provocare il caos.

Il sindaco di Silvi (Teramo), Andrea Scordella, non ci sta: "Questo provvedimento porta al transito dei mezzi pesanti per 8 km sul territorio di Silvi, che rientra purtroppo nella fascia urbanizzata del nostro Comune. È un tratto fortemente utilizzato da nostri residenti, senza contare la presenza di scuole, uffici e attività commerciali, e soprattutto abitazioni, per cui come Amministrazione siamo molto preoccupati. Silvi non può assorbire un traffico di circa 1800 mezzi pesanti al giorno, soprattutto siamo preoccupati per la salute dei cittadini, per questo abbiamo chiesto proprio oggi alla Regione Abruzzo, alla Asl e all'Arta il monitoraggio attraverso una centralina per valutare i flussi delle emissioni delle polveri sottili e l'impatto acustico che, nelle ore notturne, il transito dei mezzi pesanti potrebbe determinare".