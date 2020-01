A14, PD: 'BENE INIZIATIVA MINISTRO DE MICHELI, ORA C'E' RIFERIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO'

Pubblicazione: 15 gennaio 2020 alle ore 11:33

PESCARA - “Dal punto di vista politico si deve rimarcare l’assunzione di iniziativa del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture condotto dall’onorevole Paola De Micheli, riguardante la A14, fondamentale asse di collegamento dell’Abruzzo con il resto della Penisola. Il Partito Democratico Regionale auspica che, in virtù del parere tecnico-amministrativo del MIT, la Magistratura competente possa prontamente consentire un traffico regolare nella massima sicurezza sulla dorsale Adriatica”.

Lo dichiara Fabio Giangiacomo, responsabile trasporti e infrastrutture del Pd Abruzzo, in relazione al parere favorevole dell’Ufficio ispettivo territoriale del Ministero delle Infrastrutture alla circolazione dei mezzi pesanti sul viadotto del Cerrano, che ha indicato anche le necessarie limitazioni e verifiche.

Per il rappresentante del Pd Abruzzo in ogni caso “l’applicazione di tali indicazioni dipende ora dalla Magistratura che oggi però ha un riferimento tecnico – amministrativo di livello ministeriale per poter permettere un’ordinata e proficua circolazione di persone e merci lungo la dorsale autostradale adriatica”.