A VASTO UN CORSO SULLA DINAMICA E IL COLLAUDO DEI VEICOLI

Pubblicazione: 29 maggio 2019 alle ore 13:21

VASTO - Un'importante sessione di lavori organizzata dalla Associazione Ispettori Centri di Controllo con la presenza della deputata Carmela Grippa del Movimento 5 Stelle è in programma per la giornata di sabato 1 giugno 2019 a partire dalle ore 16:00 presso la sala convegni Gulliver di Vasto.

L’incontro che si terrà alla presenza degli ispettori dei centri di controllo delle regioni Abruzzo, Puglia e Molise sarà l’occasione per trattare del fondamentale ruolo che svolgono i centri di controllo per la sicurezza dei veicoli in circolazione.

Presente anche Massimo Cassano già autore di numerose pubblicazioni sul settore che terrà una Lectio Magistralis “Dinamica e Collaudo del Veicolo” per i cui partecipanti è previsto un attestato di partecipazione.

La deputata interverrà per spiegare lo stato dei lavori della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e quali saranno le novità prossime che interesseranno il mondo degli autoveicoli alla luce delle politiche sostenibili che il Ministero sta adottando.

L’obbiettivo principale della giornata - informa una nota - è quello di mettere a disposizione di coloro che non si limitano alle notizie di massa, una fonte alternativa di informazione per una corretta formazione che prende spunto dalla tecnica, passione ed impegno a migliorare il settore.