A SULMONA NASCE L'ACCADEMIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pubblicazione: 20 gennaio 2020 alle ore 21:07

SULMONA - "Il territorio è pronto a questa sfida".

Lo ha detto questa mattina il sindaco di Sulmona Annamaria Casini partecipando, nell'affollata sala del Cinema Pacifico, all'inaugurazione dell'Accademia della Pubblica Amministrazione.

"Sulmona diventa uno dei punti di riferimento nel centro Abruzzo per l'aggiornamento professionale degli amministratori e dipendenti pubblici - sottolinea il sindaco - conoscenza, formazione e crescita professionale sono le leve principali in un ente pubblico per poter dare risposte alle esigenze della cittadinanza".

Con l'adesione del Comune di Sulmona alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, si garantisce a tutti gli enti pubblici regionali uno strumento operativo per offrire un panel di servizi utili a migliorare l'efficacia lavorativa dei dipendenti e amministratori.

"Sono state assai numerose le adesioni di lavoratori di enti di tutto l'Abruzzo, un fatto che mi ha riempito di soddisfazione e di orgoglio per la città - conclude Casini - in un'atmosfera di entusiasmo ho portato il saluto della città, da oggi centro di formazione della pubblica amministrazione".