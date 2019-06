A ROSCIANO LA SECONDA MAXI ESERCITAZIONE REGIONALE ANTI INCENDI BOSCHIVI

Pubblicazione: 22 giugno 2019 alle ore 20:17

ROSCIANO - Seconda maxi esercitazione regionale per la lotta agli incendi boschivi.

Questa mattna a Rosciano (Pescara), il personale della Protezione Civile Regionale con il personale della Sala Operativa regionale, Vigili del Fuoco del Comando di Pescara e Chieti, del Comando dei Carabinieri Forestali e i volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile della provincia di Chieti e Pescara, per un totale di circa 300 unità, hanno simulato uno scenario di incendio complesso che ha visto lo spiegamento di circa 300 unità di personale specializzato nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Sono stati utilizzati sia i mezzi antincendio da terra che l'elicottero dei Vigili del Fuoco che hanno avuto a disposizione due vasche per l'approvvigionamento dell'acqua, installate in punti strategici dello scenario.

Si tratta della seconda maxi esercitazione regionale sull'antincendio boschivo che segue ad una settimana di distanza quella svolta nella frazione di Aragno (L'Aquila).

L'ingegner Silvio Liberatore, dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita delle esercitazioni e la professionalità espressa da tutti i partecipanti.

"Testare la risosta alle emergenze in tempo di pace fà parte dei compiti istituzionali del Sistema di Protezione Civile; la lotta agli incendi boschivi è completamente demandata per legge alle Regioni in collaborazione con i vigli del fuoco e i Carabinieri Forestali con i quali ogni anno, in virtù delle convenzioni stipulate, testiamo la sinergia degli interventi per una risposta sempre più rapida ed efficace agli eventi".

Quest'anno la Regione Abruzzo mette in campo una nuova figura professionale, il Cos (Coordinatore operazioni di spegnimento) che avrà il compito di organizzare e coordinare le squadre dei Volontari di Protezione civile in raccordo con i Dos, direttore operazione di spegnimento dei vigili del fuoco.