A PESCARA RAGAZZA DISABILE FA ESAME DI STATO CON IL CANE LILLO

Pubblicazione: 01 luglio 2019 alle ore 20:33

PESCARA - Si chiama Francesca di Meo la ragazza disabile, atleta di Rally-Obedience nel suo centro cinofilo, e questa mattina ha sostenuto la prova pratica dell’esame di Stato per il diploma in Tecnico dello sport insieme al cane Lillo all’istituto "Aterno Manthoné" di Pescara.

"Con estremo orgoglio comunico che, insieme al cane Lillo, hanno lavorato e si sono molto impegnati per girare da soli, nonostante il deambulatore deambulatore", spiega a Rete8 Pierangela Buccoliero, presidente e tecnico del centro cinofilo PerFido ASD di Manoppello Scalo.

La ragazza ha presentato un percorso di Rally-Obedience insieme a Lillo che "sembra fiero di poter contribuire al meritato diploma di Francesca, ed è ovviamente preparato per questi percorsi".

"Un ringraziamento speciale al Csen centro sportivo educativo nazionale Abruzzo per avermi dato la possibilità di arrivare a questo, ringrazio la scuola nel nome del dirigente scolastico, Antonella Sanvitale, per aver permesso che lo sport integrato entrasse nella scuola da lei diretta ed i professori Mario Iannaccone e Fabrizio Ferrati per aver creduto nella forza della relazione uomo-cane".