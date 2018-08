A CHIETI IL SECONDO SMART TUNNEL D'ABRUZZO, DOPO QUELLO AQUILANO

Pubblicazione: 27 agosto 2018 alle ore 18:09

CHIETI - "Sarà costruito a Chieti il secondo smart tunnel abruzzese dopo quello in corso di realizzazione all'Aquila: si tratta di una struttura innovativa, invisibile e sostenibile per migliorare e proteggere i servizi di uso quotidiano (acqua, luce, gas e telefonia)".

Lo spiega l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Chieti, Raffaele Di Felice, che aggiunge: "Oltre alla realizzazione di una fontana lineare tra le due scalinate della Cattedrale, all'installazione di elementi di arredo urbano e ad altri interventi urbanistici, la riqualificazione di piazza San Giustino a Chieti vedrà anche la realizzazione di questa infrastruttura. Il tunnel intelligente sarà un passaggio sotterraneo adibito ai sottoservizi: un'innovazione che consentirà di evitare in futuro lo smantellamento della pavimentazione che verà realizzata in granito".

"Il tunnel attraverserà longitudinalmente il sottosuolo di Piazza San Giustino e sarà alto1,56 metri per 2.10: tra gli altri vantaggi, consentirà anche di eliminare i cavi della corrente elettrica attualmente addossati alle facciate degli edifici monumentali che perimetrano la piazza e che producono un effetto antiestetico in un contesto di pregio architettonico e storico.

"Questo smart tunnel - spiega l'architetto Gianfranco Scatigna, assistente al Rup (responsabile unico del procedimento) - verrà realizzato sul modello di quello già in corso di realizzazione per la ricostruzione urbanistica dell'Aquila. Si tratta di un accorgimento funzionale che ha un ruolo di mitigazione dell'impatto ambientale nell'ottica di una sostenibilità oltre che estetica, anche economica perchè evita le manomissioni della pavimentazione nel caso di interventi di manutenzione degli impianti elettrici, idrici e telefonici".

Lo smart tunnel sarà realizzato con elementi prefabbricati di cemento vibrato all'interno del quale saranno ubicate le linee dello smaltimento delle acque meteoriche e fognarie, la linea dell'acquedotto comunale e i cavidotti relativi all'alimentazione elettrica, all'illuminazione pubblica, alla telefonia e alla comunicazione dati con la fibra ottica. Sempre all'interno dello stesso tunnel saranno alloggiati i quadri elettrici di controllo dell'illuminazione pubblica, nonchè due pozzetti per l'alimentazione elettrica dei palchi che verranno allestiti in piazza per eventi e concerti.