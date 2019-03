''WIN A HOUSE IN ITALY'': 60 EURO PER VINCERE UNA VILLA IN PIETRA A CARAPELLE CALVISIO, BIGLIETTI SOLD OUT

Pubblicazione: 27 marzo 2019 alle ore 17:35

CARAPELLE CALVISIO - "Win a house in Italy" è il nome della lotteria aperta a tutti che consente di vincere, con un biglietto da 60 euro, una villetta nel cuore del Gran Sasso, a Carapelle Calvisio.

L'iniziativa è dell'inglese James Abbott che, dopo aver tentato invano di vendere la sua bellissima casa in pietra, dal valore di mercato di 250 mila euro, ha deciso di promuovere questa lotteria: "Vinci una casa in pietra a tre piani rivolta a sud con un giardino soleggiato ai margini di Carapelle Calvisio, uno splendido borgo medievale nel Parco Nazionale del Gran Sasso d’Abruzzo, si legge nel sito Win a house in Italy.

Seimila i biglietti messi in vendita anche se sul sito, secondo gli ultimi aggiornamenti, è stato comunicato che sono già sold out. Il sorteggio si terrà a fine ottobre 2019.

Il montepremi è così suddiviso: terzo premio, alcune ceste di cibo abruzzese comprese alcune bottiglie di vino. Secondo premio, 10 mila sterline in contanti (circa 12mila euro). Primo premio, quello più importante, la casa a via Villa Nuova 5, a Carapelle Calvisio, il cui prezzo di mercato si aggira sui 250mila euro, ed è “visitabile” online sul profilo Instagram "Your italian house".

"Vinci questa splendida casa in pietra in Abruzzo - si legge sul sito - Una casa per le vacanze o da affittare ai turisti. La scelta è tua! Il premio comprende la casa, le spese notarili, le tasse, due voli da qualsiasi parte d'Europa per la firma, due pernottamenti e due giorni di noleggio auto".

"Le porte d'ingresso in legno di noce scuro si aprono su un ampio corridoio a volta con pavimento in piastrelle di pietra. Questo porta alla scala in pietra originale che porta al piano superiore a due ampie camere da letto, entrambe con soffitti a volta e balconi di Giulietta che si affacciano sul borgo medievale e sulle colline boscose, e il più piccolo dei due bagni. C'è una terza camera da letto, anch'essa con soffitto a volta, accanto all'atrio. Il corridoio ha anche una scala in legno che ti porta giù nel soggiorno con le sue pareti rocciose esposte, camino aperto e porte finestre sul giardino. Camminando verso la cucina c'è un fantastico soffitto a volta in mattoni originali e finestre francesi.

"La cucina conduce ad una dispensa/ripostiglio nella roccia, e anche un bagno unico con pareti di roccia naturale. Il grazioso giardino è esposto a sud e prende il sole tutto il giorno, con l'ombra fornita dalle deliziose susine, mele e mandorli. La casa è stata restaurata con cura per conservare il maggior numero di caratteristiche originali possibili, tra cui soffitti a volta in mattoni, pavimenti in cotto, pareti di roccia e serramenti in pietra naturale. Tutti i servizi elettrici, del gas e dell'acqua sono stati appena collegati, e ancora finestre con doppi vetri in legno".