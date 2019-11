SVINCOLO A24 DI TORNIMPARTE: SPOSTATO A LUNEDI' 18 NOVEMBRE L’INCONTRO

Pubblicazione: 11 novembre 2019 alle ore 14:04

L'AQUILA - E' stato programmato per lunedì 18 novembre, alle ore 11.00, presso il casello autostradale di Tornimparte (L'Aquila), l’incontro per definire i termini di riapertura dello svincolo. Alla riunione è stata invitata anche la Regione Abruzzo nella persona del presidente, Marco Marsilio, i componenti della giunta, il gestore dell’autostrada A24, Strada dei Parchi S.p.a., l’Anas, i sindaci dell’Altopiano delle Rocche, del comprensorio Aquilano e gli operatori economici. L’incontro fa seguito a quello svoltosi l'8 ottobre scorso quando, Igino Lai, di Strada dei Parchi, rassicurò i presenti sulla riapertura degli ingressi entro le prossime festività di natale e comunque entro l'inizio dell’imminente stagione invernale.

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha fissato questo nuovo incontro, per coinvolgere tutte le istituzioni e avere maggiori e più dettagliate informazioni sull’andamento dei lavori, per rassicurare così cittadini e operatori sullo stato di avanzamento dell'opera.

La Provincia, dichiara il presidente, Angelo Caruso, pur non avendo competenze specifiche nel tratto autostradale, ha raccolto le preoccupazioni dei Sindaci, residenti e operatori turistici della zona, ponendosi quale interlocutore per una rapida soluzione del problema, un’azione rafforzata dalla presenza di tutti gli attori del territorio e della regione Abruzzo, consapevoli di essere portatori di una politica condivisa per il bene dei territori.