SCUOLE SPECIALIZZAZIONE MEDICI: IN ABRUZZO 182 POSTI, CHIETI IN TESTA SEGUITA DA L'AQUILA

Pubblicazione: 04 luglio 2019 alle ore 09:12

L'AQUILA - Si sono svolte l'altro ieri le prove scritte per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina: in tutt'Italia i candidati sono 18.773.

Una data molto attesa e su cui nelle ultime settimane soprattutto sui social si è però scatenata la polemica per il ritardo del Miur nell’indicazione del numero di borse finanziate.



Secondo quanto riporta quotidianosanita.it, “entro l’8 luglio il decreto sarà pronto”.

In Abruzzo sono 182 i posti disponibili di cui 101 a Chieti e 81 all'Aquila.

Il test si è svolto in un momento considerato dagli operatori del settore "difficile", alle prese con una forte carenza di personale, tanto che sono stati richiamati in servizio in diverse regioni d'Italia i medici in pensione, proprio per far fronte alla sempre più estesa mancanza di personale sanitario su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, nelle scorse settimane il segretario Anaao (associazione medici e dirigenti del servizio sanitario nazioanle) della Asl dell’Aquila, Loreto Lombardi, aveva denunciato una situazione critica per l'ospedale del capoluogo abruzzese: "La Asl dell’Aquila vive ormai da troppo tempo una situazione di carenza degli organici (medici, non medici, infermieristici ed amministrativi) non più sopportabile. Siamo al collasso dei servizi e reparti ospedalieri e con una paralisi amministrativa dovuta alla penuria di dirigenti", si legge in una nota.

Tornando alle Scuole di specializzazione, al momento le borse finanziate dallo Stato dovrebbero essere 8 mila (+30% rispetto al 2018), ma a queste vanno aggiunte le borse direttamente finanziate dalle Regioni (l'anno scorso hanno finanziato 640 borse e altre 94 sono arrivate da altri Enti pubblici e privati).

Il test è stato uguale in tutta Italia ed è stato svolto in modalità informatica.

I candidati hanno dovuto rispondere a 140 quesiti a risposta multipla, con un punteggio massimo di 147 punti:

140 è il punteggio massimo inerente la prova vera e propria e 7 punti sono invece relativi ai titoli.

La graduatoria uscirà su Universitaly il 15 luglio 2019.

Intanto il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero della Salute hanno emanato il decreto di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica per il prossimo anno accademico.

La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’anno scolastico 2018/2019 alle scuole di specializzazione di area sanitaria è fissata dal decreto al 1 novembre 2019.