RICOSTRUZIONE: ZENNARO (M5S), ''CON TAGLIO COSTI, 85 MILIONI PER ZONE SISMA''

Pubblicazione: 30 novembre 2018 alle ore 15:47

L'AQUILA - "Abbiamo appena approvato all'unanimità in commissione Bilancio l'emendamento sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari che destinerà 85 milioni di euro alle zone colpite dal sisma 2016, tra cui l'Abruzzo e la provincia di Teramo".

È quanto dichiara il deputato del M5s Antonio Zennaro, che aggiunge: "Si tratta di una cifra importante frutto dei risparmi e dei tagli "anti-casta", soldi che saranno utilizzati per la ricostruzione e per far ripartire il territorio".

È di poche ore fa, infatti, il via libera della commissione Bilancio alla Camera alla manovra che assegna 85 milioni dei risparmi dell'ultimo anno di Montecitorio, al fondo per la ricostruzione dei comuni del Centro-Italia colpiti dal sisma 2016.

Primo voto favorevole dopo tre giorni di lavori, l'approvazione della modifica normativa è stata accolta con un applauso in commissione.

"Con il taglio dei costi della politica e dei privilegi possiamo produrre risultati concreti, questo emendamento lo dimostra. Si tratta di una vittoria storica che porta la firma del Movimento 5 Stelle", conclude Zennaro, membro della commissione Bilancio.