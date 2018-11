COORDINATORE REGIONALE: ''PRIMO PARTITO IN ABRUZZO A PROPORRE NOMI''. IN CORSA COME GRANDI FAVORITI: EMANUELE IMPRUDENTE, EMILIANO DI MATTEO, NICOLA CAMPITELLI, OTTAVIO DE MARTINIS E ALESSANDRO BEVILACQUA REGIONALI: LEGA CHIUDE PARTITA CANDIDATI

BELLACHIOMA UFFICIALIZZA LISTE, MA NON NOMI

Pubblicazione: 17 novembre 2018 alle ore 20:50

L'AQUILA - La Lega rompe gli indugi e, in assenza della scelta del centrodestra del candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Abruzzo, in capo a Fratelli d'Italia, annuncia la chiusura dell'importante partita dei candidati consiglieri e quindi delle liste provinciali.

In una nota stringata il coordinatore regionale e deputato della Lega, Giuseppe Bellachioma, spiega che il partito guidato dal vice preseidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, "ha definito le candidature nelle quattro province per le prossime elezioni regionali selezionando personalità di grande competenza e di sicuro rilievo sui territori".

"Il segretario regionale, onorevole Giuseppe Bellachioma, ha dunque mantenuto la promessa fatta: la Lega è il primo partito in Abruzzo a proporre ai cittadini i nomi di tutte le persone che si impegneranno per costruire anche nella nostra regione il governo del cambiamento - aggiunge Bellachioma - Ai coordinatori provinciali è stato dato mandato di presentare i candidati in specifiche conferenze stampa che saranno organizzate nelle città capoluogo".

Secondo quanto si è appreso le liste in realtà non sarebbero state chiuse ufficialmente, ma in due province si sarebbe ai dettagli.

Della patita sono in provincia dell'Aquila, come grande favorito, l'assessore all'Ambiente del capoluogo e segretario provinciale, Emanuele Imprudente, la coordinatrice della Lega all'Aquila, Tiziana Del Beato, poi, l'assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale del Comune di Avezzano, Leonardo Casciere, l'avvocato Antonio Morgante, ex dirigente della Ricostruzione nella Giunta di centrodestra guidata da Chiodi e il sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante.

In provincia di Teramo correranno l'ex consigliere regionale di centrodestra Emiliano Di Matteo, l'ex consigliere di Mosciano Sant'Angelo, Simona Cardinali, e l'ex sindaco di Campli, Pietro Quaresimale.

A Pescara in corsa ci sono il capogruppo in Consiglio comunale, Vincenzo D'Incecco, il vice sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, l'assessore al Turismo di Montesilvano, Ernesto De Vincentiis e Lino Galante.

A Chieti: il segretario provinciale, Nicola Campitelli, l'assessore comunale all'Ambiente, Alessandro Bevilacqua, il consigliere di Parità, Annarita Guarracino, il sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara e l'ex consigliere comunale di Vasto, Sabrina Bocchino e Marco Vecchio.