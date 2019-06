''REACT1ON AQ'': NEL DECENNALE DEL SISMA SPORT E CULTURA PER ANIMARE LA CITTA' DEL FUTURO

Pubblicazione: 06 giugno 2019 alle ore 18:42

L'AQUILA - Il progetto "Reaction Aq" prodotto dal Centro Sportivo Italiano e da importanti partner territoriali, è stato selezionato nell’ambito del programma Restart attraverso uno specifico Bando emanato dal Comune dell’Aquila.

Le azioni contenute nel progetto, volte alla valorizzazione della Città dell’Aquila attraverso lo sport sono state presentate oggi, presso la sede dell’Assessorato allo Sport del Comune dell’Aquila in via XXV aprile alla presenza del presidente regionale e territoriale Angelo De Marcellis ed Enrico Melonio, dell’assessore comunale Vittorio Fabrizi, dei referenti delle Associazioni partners di progetto e dei membri della specifica Commissione nominata dal CSI.

Le iniziative arancio-blu per vivere il decennale del sisma aquilano nel segno del rilancio, inizieranno il prossimo week-end, con un corso di formazione per animatori e dirigenti turistico-sportivi, proprio per creare eventi che abbiano la capacità di attrarre sul territorio flussi turistici.

L’attività formativa per animatori si svilupperà presso l’Oratorio Don Bosco sabato e domenica 8 e 9 giugno per un totale di 16 ore, per poi riprendere il 22 e 23 prossimo con il modulo dirigenti della stessa durata.

Domenica 9 giugno L’Aquila ospiterà le finali regionali degli sport di squadra con team provenienti da diverse zone del territorio, gli atleti si riverseranno nel centro cittadino e assisteranno allo spettacolo del Gruppo Sbandieratori Città dell’Aquila. La sera del 15 giugno le luci dei podisti attraverseranno il centro storico cittadino con la Light Run grazie all’impegno del partner progettuale ASD Atletica Abruzzo L’Aquila.

A settembre un Villaggio dello Sport animerà la città con l’entusiasmo di tanti giovani, a ottobre è previsto l’orienteering digitale per le vie della città con l’intervento della compagnia di rievocazione storica Rosso D’Aquila, mentre a dicembre la chiusura sarà affidata a un convegno che svilupperà il tema del gioco nel trattamento dello stress post traumatico dei minori. Tale evento di valenza sociale e scientifica sarà seguito da uno spettacolo di danza e ginnastica ritmica animato dall’Associazione L’Etoile. T

utte le iniziative saranno oggetto di un “ritratto” della città sviluppato dal regista e documentarista Francesco Paolucci.

Il presidente Angelo De Marcellis ha definito il ruolo del Csi: “Nella stesura del progetto e nella presentazione al Bando Restart il CSI ha avuto una funzione di incubatore delle idee e delle iniziative provenienti dai giovani e da alcune associazioni sportive e culturali aquilane che operano sul territorio. Contiamo di dare un giusto supporto e di veicolare l’immagine della Città, che gradualmente rinasce, su una scala sovraregionale”.

L’assessore Fabrizi ha sottolineato il valore sociale del progetto: “l’aspetto aggregativo si lega in maniera indissolubile alla ricostruzione della città e in questo, gli eventi proposti forniscono una vitalità importante”.

Enrico Melonio, presidente provinciale Csi si è soffermato sul legame con la Chiesa: “La localizzazione di alcune iniziative presso l’oratorio salesiano è una precisa volontà di rafforzare una sinergia educativa nel segno dell’appartenenza ecclesiale del nostro Ente”.

Fabrizio Pieri, coordinatore della Commissione decennale del Csi, nel presentare gli eventi ha ringraziato i membri con i quali sta sviluppando l’operatività dei programmi: Simone Iannucci, Gianluca Micozzi e Pierpaolo Carella. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Walter Paro per Atletica Abruzzo L’Aquila, Paolo Orsini per la Compagnia Rosso d’Aquila e Ornella Cerroni per l’ASD L’Etoile.