'RACCOGLI, CONOSCI, DEGUSTA': ANDY LUOTTO OSPITE A SAN PIO DELLE CAMERE

Pubblicazione: 26 ottobre 2018 alle ore 21:42

SAN PIO DELLE CAMERE - L’Associazione Contenuti Culturali in collaborazione l’associazione Le vie dello Zafferano aprono gli appuntamenti di Santi Libri Gourmet nell’evento Raccogli, Conosci, Degusta a San Pio delle Camere (L'Aquila), in programma per il 28 ottobre.

La rassegna Santi Libri Gourmet è insieme un’esclamazione e l’indicazione di un appuntamento per tutti coloro che amano un buon libro, che hanno un interesse da approfondire, una curiosità da scoprire, un piatto da cucinare.

Domenica 28 ottobre, alle 15, Andy Luotto l’attore e comico scoperto da Arbore negli anni Settanta, che molti ricordano in L’altra domenica e Quelli della notte sarà ospite dell’evento di San Pio delle Camere dedicato allo Zafferano Dop dell’Aquila Raccogli, Conosci, Degusta.

Partito come chef autodidatta, Andy Luotto è ormai da anni alla ribalta nell’ambito delle maggiori kermesse enogastronomiche che si tengono in tutta Italia. Dalla sua la conoscenza della materia prima, un diploma conseguito presso una scuola alberghiera, un programma Tv di successo, Pasta, Love e Fantasia, un ristorante e due libri.

Nell’evento di San Pio delle Camere Andy Luotto racconterà aneddoti di vita e di cucina, il suo mondo fatto di sapori e del gusto di cucinare con passione. Presentando i suoi libri divertenti e pieni di creatività.

L’evento, date le previsioni metereologiche, si svolgerà all’interno della palestra comunale.