''PULIAMO IL MONDO'': INIZIATIVA ECOLOGICA PER I BAMBINI DI ROCCAMONTEPIANO

Pubblicazione: 24 ottobre 2018 alle ore 18:32

ROCCAMONTEPIANO - Un esercito di bambini e ragazzi hanno invaso questa mattina le strade e le aree pubbliche del verde pubblico di Roccamontepiano (Chieti), per il secondo appuntamento in paese di "puliamo il mondo", organizzato dal Comune in collaborazione con le scuole ed il centro di educazione ambientale "Il grande faggio" di Pretoro (Chieti).

Per sensibilizzare le giovani generazioni, ai corretti comportamenti nei confronti dell’ambiente e della salute pubblica insegnati, alunni, amministratori pubblici e cittadini volontari si sono armati di sacchetti e buona volontà per ripulire il centro urbano e i piazzali delle scuole dai rifiuti abbandonati.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un kit dela mobilitazione di volontariato di Legambiente con tanto di guanti, casacche e cappellini.

Hanno così aderito la scuola primaria e la secondaria di primo grado del paese con l’adesione convinta dell’Istituto comprensivo di Fara Filiorum Petri.

Ripulito anche il parco giochi dedicato a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle rispettive scorte, per far assumere ai bambini la consapevolezza dello stretto legame tra legalità, rispetto delle regole el’ambiente.

A seguire tutte le operazioni di bonifica il vice sindaco ed assessore all’Ambiente Dario Marinelli che ha dichiarato, "una bella iniziativa, giunta alla seconda edizione del nostro paese riproposta dallo scorso anno. Abbiamo voluto il coinvolgimento delle scuole, oltre che dei cittadini volontari le scorse settimane hanno bonificato due aree di abbandono rifiuti, proprio per dimostrare come è possibile migliorare il posto in cui si vive cominciando dalle cose più piccole, umili e semplici".

L’assessore all’Istruzione, professoressa Maria Lucia Calice, ha espresso la sua soddisfazione anche per il fatto che con le scuole si è riusciti ad instaurare un’ottima collaborazione.

"All’iniziativa di oggi, si aggiungerà un convegno storico sul nostro paese durante la prima guerra mondiale il 26 ottobre prossimo, presso la palestra scolastica e sabato 27, in mattinata verrà inaugurato il plesso ristrutturato della scuola dell’infanzia, dopo gli interventi di efficientamento energetico", ha detto là Calice.

A Roccamontepiano la scuola non rappresenta solo il futuro dei nostri ragazzi ma il presente e su questo stiamo lavorando con una serie di progetti integrativi e risorse economiche anche diretti dell’amministrazione civica.

Aumentare la formazione didattica ed educativa è un compito primario che non può gravare solo alle istituzioni ufficiali scolastiche.

Il Comune, pertanto, sta compiendo e continuerà ad investire con determinazione sulle nostre scuole su cui abbiamo tenuto anche un ulteriore finanziamento per il risparmio energetico della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Con 260 mila euro verrà ammodernata ancora di più il plesso che risulta essere tra le più sicure d’Abruzzo, dal punto di vista della normativa antisismica e della sicurezza antincendio.

A questo si aggiunge anche un progetto specifico finanziato dal dipartimento delle pari opportunità con 50 mila euro destinati a progetti integrativi scolastici e di attrezzature sempre destinate al miglioramento degli strumenti a disposizione della scuola.