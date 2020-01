''PICCOLI MONDI DI CARTA'', TANTO ABRUZZO NEL LIBRO DI GIANNI MARITATI

Pubblicazione: 31 gennaio 2020 alle ore 18:54

PESCARA - Noto al grande pubblico con il suo volto e la sua voce, Gianni Maritati, vice-capo redattore cultura di RaiUno, esce a febbraio con il suo nuovo libro

Piccoli mondi di carta (Masciulli Edizioni), e sceglie la poetessa abruzzese Silvia Elena Di Donato per scriverne la prefazione.

Il libro – si legge in una nota – si compone di una raccolta di articoli, riflessioni e piccole storie che offrono infiniti spunti per un’analisi che invita il lettore a vivere sane emozioni.

Maritati e Di Donato – prosegue il comunicato – si sono incontrati per la prima volta nel 2018 alla festa del libro di Ostia, importante iniziativa culturale che annualmente lo storico volto di RaiUno organizza a supporto della cultura, dove Di Donato era ospite presentare la sua silloge La Maschera di Euridice (Masciulli Edizioni); un incontro che ha portato ad un rapporto di grande stima reciproca e dopo poco tempo, a sorpresa su Prisma, Maritati ha recensito l’opera definendola “leggera, intelligente, colta [… ] un libro pericoloso […] ti costringe a metterti in gioco, ti suggerisce un profondo cambiamento interiore”.

Oggi – si legge ancora – la sceglie per firmare la prefazione del suo ultimo lavoro che, come già per La teoria del quarto nonno (Masciulli Edizioni), affida alle mani vulcaniche di Alessio Masciulli, conosciuto ormai da tutti come “l’editore positivo” d’Abruzzo.

Abruzzese è anche la grafica di copertina, affidata alla fantasia di Maria Zaccagnini.

“Un bel traguardo per la casa editrice Masciulli, che può annoverare tra i propri autori nomi: oltre a quello di Maritati, Pier Francesco Pingitore, Federico Perrotta: una casa editrice che cresce, crede nei propri sogni e li trasforma in progetti, non si ferma ai confini regionali e, al contempo, porta una bella voce d’Abruzzo in giro per l’Italia”, conclude la nota.