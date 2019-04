''PETALI DI YOGA'': IL LIBRO DI ELIANA DI PECO PROTAGONISTA AL ''TAI CHI E KUNG FU DAY'' DELL'AQUILA

Pubblicazione: 26 aprile 2019 alle ore 17:09

L'AQUILA Una guida per chi desidera accostarsi al pensiero olistico e orientarsi tra le principali tecniche derivanti dall’ applicazione delle discipline orientali che ci vengono offerte in maniera sempre più frequente e diversificata nei paesi occidentali in centri specializzati e palestre.

Questo in sintesi "Petali di Yoga", di Eliana Di Peco, edito da Edizioni Mondo Nuovo di Pescara, che sarà presentato domenica 28 aprile alle 15.30 al parco del Sole dell'Aquila, all'interno della nona edizione della manifestazione "Tai Chi e Kung Fu Day",

Il testo cerca di fare ordine e chiarezza grazie a un linguaggio semplice, accessibile non solo a chi già pratica o insegna ma anche a chi vorrebbe iniziare ad avvicinarsi al mondo olistico.

L’autrice ha raccolto le curiosità, i dubbi e le difficoltà che insorgono con maggiore frequenza nell’ animo dei neofiti, degli allievi e perfino degli operatori del settore, cercando di rispondere ai loro quesiti e ai loro problemi attingendo ai testi fondamentali e all’ esperienza maturata nei primi cinque anni di attività svolta nel centro olistico “Petali di Yoga” che coordina e nel quale insegna yoga a Popoli, borgo storico nel centro Abruzzo.

Eliana Di Peco è laureata in Economia all’ Università di Bologna, con specializzazione in Direzione aziendale.

Durante alcuni anni di lavoro in azienda in ruoli manageriali e il conseguimento di un Master a Roma, ha iniziato a praticare costantemente yoga e meditazione, fino a ottenere il diploma come insegnante.

A Popoli, in provincia di Pescara, dal 2014 coordina il centro olistico Petali di Yoga, dove insegna yoga e meditazione e ospita operatori che praticano e insegnano le tecniche olistiche più diffuse.