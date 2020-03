''PERICOLO INFEZIONE OSPEDALE LANCIANO'': MESSAGGIO FAKE SU WHATSAPP, ASL INVITA A NON CONDIVINDERE

Pubblicazione: 24 marzo 2020 alle ore 13:29

LANCIANO - Sta girando in queste ore su WhatsApp un messaggio anonimo che cerca di creare allarme e confusione tra cittadini e dipendenti invitandoli a stare lontani "a ogni costo" dal perimetro dell'Ospedale di Lanciano per pericolo di infezione da Coronavirus.

Al di là del fatto che dobbiamo stare attenti "ovunque", restare a casa e rispettare rigorosamente le regole per gli spostamenti, si tratta chiaramente di una Fake News messa in giro da irresponsabili. La Asl Lanciano Vasto Chieti invita tutti a non condividere sui social falsi allarmi e appelli di cui non si conosca con certezza la provenienza dalle Istituzioni.

In particolare su questioni sanitarie che riguardano la provincia di Chieti è facile verificare la fondatezza delle informazioni che si ricevono andando sul sito ufficiale della Asl, www.asl2abruzzo.it, e sui canali social @asl2abruzzo su Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Linkedin e YouTube.

Così come invitiamo a seguire le pagine Facebook della Regione Abruzzo, dei Comuni o dei loro Sindaci che stanno svolgendo un importante lavoro di comunicazione istituzionale.