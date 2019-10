Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

''PER AMORE DELL'ITALIA'': LE INIZIATIVE IN ABRUZZO PER LA MOBILITAZIONE DEL PD

Pubblicazione: 02 ottobre 2019 alle ore 19:27

L'AQUILA - Banchetti, gazebo, assemblee in tutta la regione. Il Partito Democratico abruzzese aderisce alla mobilitazione nazionale del Pd “Per amore dell’Italia” organizzando, da domani 3 al 6 ottobre, attraverso la sua rete di circoli, oltre 35 iniziative, nei capoluoghi di provincia ma anche in altre città. Cuore della serie di iniziative sarà la possibilità di iscriversi al Pd. Si potranno poi apprendere e si potrà discutere delle proposte del partito, nazionali e locali. “È un bel segnale di prima ripresa – commenta il segretario del Pd Abruzzo, Michele Fina – con i nostri circoli e i nostri iscritti che si sono attivati con determinazione: è la dimostrazione che la spinta, gli ideali, la passione trasmessi dalla buona politica sono ancora presenti; e forte è l’ambizione della nostra gente ad allargare la discussione, l’approfondimento e la voglia di incidere nelle scelte: dobbiamo preservarne la genuinità, specialmente oggi che il Pd ha responsabilità nazionali di governo. Oltre a quelle fissate da ora, altre iniziative sono in preparazione, è un calendario fitto che sarà ulteriormente aggiornato”. Il calendario delle iniziative è disponibile su https://www.pdabruzzo.com/per-amore-dellitalia-le-iniziative-in-abruzzo/

