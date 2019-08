MANCA ANCORA L'UFFICIALITA', POSSIBILE VISITA A SANTUARIO CONVENTO FRANCESCANO A TOCCO DA CASAURIA ''PAPA FRANCESCO PRESTO IN ABRUZZO'', L'ANNUNCIO DEL PRESIDENTE MARSILIO

Pubblicazione: 29 agosto 2019 alle ore 13:07

PESCARA - Manca solo l’ufficialità: Papa Francesco potrebbe arrivare presto in Abruzzo, precisamente a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, per inaugurare il santuario nel Convento francescano dell’Osservanza.

Nessuna indiscrezione sulla possibile data ma la quasi certezza del Santo Padre in terra d’Abruzzo è nelle parole del presidente della Regione, Marco Marsilio.

Papa Francesco era venuto in Abruzzo nell'agosto del 2016, a far visita al monastero delle suore di Poggio Cinolfo a Carsoli, in provincia dell'Aquila.

“Avevo manifestato ad alcuni vescovi abruzzesi il desiderio di una visita del Sommo Pontefice nella nostra regione, caratterizzata da una forte vocazione spirituale e da una grande devozione popolare - scrive in una nota Marsilio -. Leggere, oggi, la notizia che Papa Francesco potrebbe presto recarsi a Tocco da Casauria per inaugurare un santuario nel Convento francescano dell’Osservanza, riempie il cuore di gioia. Tutto l’Abruzzo lo attende a braccia aperte e si augura che tale evento possa presto concretizzarsi".

"Nel frattempo, la comunità abruzzese ringrazia il Santo Padre per l’attenzione dimostrata, e i Frati francescani di Santa Maria del Paradiso per aver progettato la creazione del santuario in un luogo così significativo”, conclude il presidente.