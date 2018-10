''NON UNA CREMA PER IL VISO MA UN PICCOLO SCRIGNO'', UN'ESPERTA STUDIA I PRODOTTI TINDORA ALLO ZAFFERANO

Pubblicazione: 25 ottobre 2018 alle ore 06:45

L’AQUILA - "Lo zafferano è ricco di Crocina, un carotenoide dall’elevato potere antiossidante, minerali e vitamine in grado di prevenire il naturale processo di invecchiamento cutaneo. E i cosmetici Tindora racchiudono tutto questo, offrendo al consumatore un vero scrigno di bellezza, un prodotto straordinario, biotecnologico ed ecosostenibile con al loro interno un ingrediente fiore all’occhiello della regione Abruzzo: lo zafferano".

A spiegare ad AbruzzoWeb le peculiarità della nuova linea di cosmetici Tindora, è la cosmetologa Elisabetta Volpi che, dopo averne studiato le peculiarità verrà all’Aquila, sabato 27 ottobre, alla parafarmacia Kairos, per una giornata dimostrativa dove sarà possibile testarli con il suo ausilio.

L'azienda è il grutto dell'idea di due imprenditori aquilani, Fiorella Bafile e suo figlio Matteo Ioannucci, professionisti nel settore della bellezza, la linea è già stata presentata il 13 settembre al Palazzo dell’Emiciclo.

Si tratta di prodotti completamente bio e privi di ingredienti nocivi per la salute, certificati dall’Aiab (Associazione italiana agricoltura biologica), in cui l’ingrediente principe è "l’oro rosso" aquilano.

Questa spezia ha sempre avuto larga diffusione negli usi culinari e in Abruzzo ha il marchio Dop (denominazione di origine protetta)

"Ho scelto e sposato con entusiasmo il progetto di questa realtà imprenditoriale locale - chiarisce la cosmetologa - dietro il risultato c’è stato uno studio altamente specializzato e scientifico. In un momento storico in cui si trova di tutto, abbiamo una vera e propria giungla di cosmetici di ogni genere e il consumatore finale si trova ad essere sempre più spesso disorientato".

"Ho trovato un prodotto praticamente perfetto - spiega - dall’ingrediente principe fino all’imballaggio. È tutto controllato, altamente biotecnologico, anche il packaging esterno e quello interno rispettano parametri di eco sostenibilità. E non dimentichiamo che c’è questo fiore all’occhiello, lo zafferano, elemento fondamentale, all’interno di un progetto di tutela e valorizzazione e conservazione del tesoro d’Abruzzo".

"Per me il cosmetico è anche ideologia - aggiunge - il sogno di bellezza che inseguono molte persone, e ritengo che a riguardo questa nuova realtà imprenditoriale sia molto seria. La Tindora ha a cuore non solo il consenso del consumatore ma soprattutto la soddisfazione nel tempo".

La dottoressa Volpi è specializzata nel settore da molti anni, dopo una laurea conseguita a Roma in cosmetologia, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha viaggiato molto, in Italia e all’estero, per apprendere e approfondire tutti i segreti legati al suo mestiere.

"Io non ho deciso nulla - ricorda - è stata la mia passione per la botanica, oggetto della prima tesi di laurea a trascinarmi. Negli anni poi ho potuto approfondire direttamente sul campo, dal momento che il concetto di bio e dermocosmesi è cambiato moltissimo ed è in continua evoluzione".

Ma nonostante questo, secondo l’esperta, c’è ancora tanta confusione.

"Per acquistare un prodotto efficace e veramente biologico, c’è bisogno di una figura professionale che dia delle dritte ben precise e faccia chiarezza. Con i media moderni abbiamo e riceviamo tantissime nozioni, ma spesso dietro non c’è una fonte attendibile e soprattutto nel mio settore manca talvolta anche la base scientifica".

Ad esempio da qualche tempo sono stati "bannati" senza riserve i parabeni e i siliconi, presenti in tantissimi prodotti cosmetici e per la cura della persona, anche su internet in tanti si sono inventati la figura del "beauty guru", dispensando consigli e linee guida da seguire.

"Un cosmetico o un bagnoschiuma va guardato nell’insieme, bisogna saper leggere le etichette, guardare con attenzione cosa è riportato sulla confezione, e non tutto è a condannare".

E soprattutto, ci tiene a precisare la cosmetologa, non c’è bisogno di spendere ingenti somme di denaro per avere la crema "perfetta" o l’antirughe "miracoloso".

"Le nostre nonne utilizzavano l’olio di oliva puro, buono come si produceva una volta per la cura delle pelle e dei capelli. Un altro ingrediente, semplice e naturale, come lo zafferano, di cui l’Abruzzo è ricco. Secondo me spesso un cosmetico valido può essere molto semplice, con pochi conservanti, con pochissimi ingredienti".

Insomma, il consiglio è di "avere un approccio cosciente, poi ovviamente se ci si vuole fare un regalo o tentare di acciuffare un sogno ben venga, in ogni caso non c’è bisogno di dar fondo ai propri risparmi per sentirsi a posto, curate e a posto con se stesse".

E per una maggiore sicurezza, "è disponibile il sito internet della Cosmetovigilanza, a tutela dei consumatori, c’è anche tutta la normativa a riguardo, per cui anche chi non è del settore, può avere tutte le informazioni e comprendere cosa sta scegliendo per la propria pelle", conclude.