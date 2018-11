''MUSICA PER LA CITTA''': OMAGGIO DEI SOLISTI AQUILANI TRA CHITARRA E BANDONEON

Pubblicazione: 12 novembre 2018 alle ore 17:03

L'AQUILA - Torna all'Aquila l'evento "Musica per la città", edizione 2018 – 2019, che presenta anche quest'anno un variegato ventaglio di alcune delle migliori produzioni che I Solisti Aquilani porteranno in Italia e nel mondo dove hanno conquistato, "una precisa e insostituibile posizione nel quadro delle più prestigiose formazioni cameristiche internazionali".

La rassegna concertistica prenderà il via il 14 novembre e si concluderà il 15 maggio.



L'apertura è affidata a Manuel Barrueco, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti chitarristi, apprezzato per la maestria tecnica e per la straordinaria musicalità, dotata di un suono seducente e doti liriche non comuni.

Ad affiancarlo Cesare Chiacchiaretta, fisarmonicista e bandoneon, tra i più significativi interpreti di Piazzolla.

Di grande interesse il programma della serata che spazia da Mozart a Martucci, da Vivaldi a Respighi e chiude con Astor Piazzola.

Di sicura originalità il connubio dei due strumenti, il bandoneon e la chitarra: il suono penetrante e drammaticamente narrativo del bandoneon, da un lato, e quello lirico della chitarra, dall'altro, tenuti insieme da due cavalieri, Barrueco e Chiacchiaretta, che sanno come abbracciarli.



Barrueco, nato a Santiago de Cuba, iniziò a suonare ad orecchio la chitarra a otto anni e frequentò poi il Conservatorio "Esteban Salas" nella sua città natale.

Trasferitosi negli USA nel 1967 , continuò gli studi a Miami e a New York ed entrò al Peabody Conservatory di Baltimora , dove fu il primo chitarrista a vincere la Peabody Competition e dove oggi insegna.

La sua intensa attività internazionale lo vede suonare nelle più importanti capitali della musica: New York, Los Angeles, Chicago, Londra, Monaco di Baviera, Madrid, Barcellona, Berlino, Vienna, Amsterdam, Copenhagen, Atene, Seul, Taipei, Singapore , Hong Kong, Milano, Roma. E’ già stato numerose volte in tournée in Giappone.

Ha registrato in esclusiva per EMI una dozzina di dischi.

Il suo disco "Cuba!" è stato definito "uno straordinario risultato musicale" dal San Francisco Chronicle, mentre l'incisione del "Concierto de Aranjuez" di Rodrigo con Placido Domingo come direttore e la Philharmonia Orchestra è stata definita "la migliore registrazione di quest’opera" da Classic CD Magazine.

Il suo cd "Nylon & Steel" con il jazzista Al Di Meola, Steve Morse dei Deep Purple e Andy Summers dei Police, ed è un’ennesima dimostrazione della sua grande versatilità .

La sua più recente incisione "Concierto Barroco" ha ricevuto il Latin Grammy nella categoria "Best Classical Recording", ed è stato insignito anche del prestigioso premio "United States Artists Fellowship for Artistic Excellence".



Cesare Chiacchiaretta è stato allievo di Max e Christiane Bonnay, Vladimir Zubitsky e Mogens Ellegaard e pluripremiato nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione solistica e cameristica, ottenendo tra gli altri il primo premio, nel 1993, al Concorso internazionale "Città di Castelfidardo" (da allora nessun italiano è più riuscito ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento).

Nel 1991 è prescelto quale unico rappresentante italiano alla Coppa del Mondo C.i.a.- I.m.c dell’Unesco.

Il suo grande interesse per la musica da camera lo porta a collaborare regolarmente con musicisti dello spessore di Corrado Giuffredi, Lorna Windsor, Danilo Rossi, Giuseppe Ettorre, Nando Gazzolo, Arnoldo Foà, Elio, Rino Vernizzi, Massimo Mercelli e in varie formazioni (Cuarteto del Angel, Trio sin Palabras, Quartetto Mahagonny, ecc), esplorando i più svariati repertori.

Si dedica da sempre con particolare attenzione alla musica di Astor Piazzolla.



Il costo dell'abbonamento per gli eventi è di 70 euro l'intero e 50 il ridotto, (abbonati Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli", Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Stabile d’Abruzzo – Over 65), 25 euro ridotto per i giovani fino a 25 anni e 10 euro il prezzo speciale per gli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali e conservatori di musica.