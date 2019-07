''MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO'': OMAGGIO A BERNSTEIN NELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA A BOMINACO

Pubblicazione: 26 luglio 2019 alle ore 14:28

CAPORCIANO – La chiesa di Santa Maria Assunta a Bominaco (L’Aquila), che insieme all’oratorio di San Pellegrino costituisce uno straordinario esempio di architettura romanica d’Abruzzo, originariamente parte di un’abbazia benedettina, sarà palcoscenico, domenica prossima, 28 luglio alle ore 21,30, di un concerto omaggio a Leonard Bernstein, considerato tra i più grandi compositori e direttori d’orchestra del Novecento.

Dopo il successo del concerto di domenica scorsa a San Pio delle Camere all’insegna dello swing coi Sugarpie and the Candymen, giunge così al quinto appuntamento “Meraviglie a portata di mano”, il cartellone di eventi che fino al 17 agosto porta in cinque borghi della piana di Navelli concerti e spettacoli, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate.

Il concerto “Happy Birthday Lennie”, a cura del Comune di Caporciano e della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, sarà animato da Andrea De Santis e Pasquale Evangelista al pianoforte, Marco Crivelli alle percussioni, Pierluigi Tomassetti alle percussioni e alla batteria.

Il progetto dell’omaggio a Bernstein è nato nel 2018 in occasione del centenario della nascita del grande compositore, pianista e direttore d’orchestra americano. L’idea di quattro giovani interpreti formati al Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” dell’Aquila è stata quella di trovare un modo per proporre un repertorio che, scritto per grandi formazioni orchestrali, risulta difficile da trovare nelle classiche stagioni concertistiche, nonostante il carattere vivo, frizzante e di grande impatto anche nei confronti di un pubblico più giovanile.

Così si è pensato di realizzare arrangiamenti per due pianoforti digitali e percussioni che, insieme alle pagine già esistenti con lo stesso organico, fondono, nel rispetto delle partiture originali, le linee pianistiche con i colori e le timbriche delle percussioni caratteristiche e coinvolgenti della musica di Bernstein.

Nel programma sono presenti l’overture dell’operetta comica “Candide”, il movimento “The Masque” tratto dalla Sinfonia n. 2 “The Age of Anxiety”, la overture del musical “Wonderful Town” e le celebri Danze Sinfoniche tratte dal West Side Story.

Progetto finanziato con i fondi Restart, “Meraviglie a portata di mano” vede come capofila il Comune di Navelli, in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere. Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”.

Un progetto ambizioso, un calendario ricco e variegato, un ventaglio di occasioni per scoprire le “Meraviglie a portata di mano” offerte dai borghi della Piana di Navelli. I cinque comuni, raggruppati nella cosiddetta Area omogenea n. 6, hanno colto al volo la ricca occasione offerta dal Programma Restart per unire le forze e lavorare insieme, riuscendo a mettere in piedi un cartellone comune, lungo tutta l’estate, che si propone di attirare visitatori, turisti e anche tanti aquilani alla ricerca di un’offerta che soddisfi passioni diverse, dalla musica classica alla musica pop, dallo spettacolo puro alla valorizzazione delle ricchezze architettoniche e paesaggistiche, passando per degustazioni dei prodotti tipici locali.

Un approccio a tutto tondo anche nella scelta di affidarsi a professionisti, come la Società aquilana dei concerti “Barattelli” per la cura dell’offerta musicale di qualità e di impatto, ma anche di coinvolgere giovani locali per proporre visite guidate e aperture di Chiese, monumenti e di un piccolo “museo diffuso” sparso per il territorio, e associazioni come il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila Dop, l’associazione culturale Le Vie dello Zafferano e la Pro loco di Navelli, per arricchire gli eventi facendo sinergia.

Le “Meraviglie a portata di mano” sono i borghi stessi, cornice naturale del ricco calendario di eventi, i prodotti tipici, il paesaggio incontaminato nel suo complesso, grazie anche agli appuntamenti settimanali con escursioni trekking e mountain bike a cura del Parco avventura “Il Regno dei Mazzamurelli”.