MATRIMONIO ALL'INSEGNA DELLA NATURA: ESCURSIONE E ARRAMPICATA PER LE NOZZE DEL SINDACO DI SCONTRONE

Pubblicazione: 17 agosto 2019 alle ore 16:29

SCONTRONE - Matrimonio con escursione, tra i vigneti del Chietino partendo dal Parco d'Abruzzo.

Una cerimonia del tutto originale, quella del sindaco di Scontrone (L'Aquila), Ileana Schipani, e del finanziere del Soccorso Alpino (Sagf), Fabrizio Sciulli, che porta anche la firma, del maestro orafo Franco Coccopalmeri.

La coppia, come riporta Il Messaggero, ha deciso di convolare a nozze il giorno di Ferragosto e a cielo aperto, improntando il momento più felice della loro vita, nel verde, in perfetto stile country chic.

Escursione di Ferragosto, c'era scritto sulla partecipazione degli sposi, con tanto di cartina geografica e stradale, per raggiungere con diversi mezzi, e conoscere, i luoghi dell'evento. Anche il tableau mariage, a tema, rigorosamente in legno, con impressi i nomi dei sentieri.

I sassi, decorati con farfalle, sono stati utilizzati come segnaposto. Tutti materiali considerati poveri, che però, racchiudevano la simbologia, della loro scelta.

E non poteva mancare l'attrezzatura professionale per unità di soccorso speciale, in montagna.

Durante la cerimonia, gli sposi sono stati imbracati utilizzando la corda da arrampicata, che cingeva i loro fianchi, con tanto di connettori di sicurezza.