MALTEMPO COSTA ABRUZZESE: ''MULTE AD AUTO DANNEGGIATE IN TRANSITO''

Pubblicazione: 20 luglio 2019 alle ore 14:04

PESCARA - "Giungono voci nelle ultime ore di multe salate ad automobilisti in transito con autovetture con parabrezza o lunotti fortemente lesionati. Ferma restando la dovuta applicazione del codice della strada, chiediamo alle polizie municipale pescaresi e francavillesi di interpretare la norma, tenendo conto dello stato di eccezionalità dell'accaduto e della obiettiva difficoltà delle autofficine autorizzate a sostituire i vetri lesionati dalla grandine a medio termine".

Così Donato Fioriti, presidente regionale associazione consumatori Contribuenti Abruzzo e componente della Giunta nazionale Contribuenti Italiani.

"Lo stato di necessità lavorativa e familiare - spiega Fioriti - spinge molti automobilisti ad usare l'autoveicolo pur in condizioni non ottimali, situazione che credo andare avanti ancora per molti giorni. Pur essendo ovvio che le situazioni estreme che pongono in pericolo conducente ed utenti della strada vadano sanzionate, non di meno quelle che permettono un transito in sicurezza dei veicoli non dovrebbero essere oggetto di attenzione della polizia municipale, solo per imperfezioni formali ma non sostanziali".

"Facciamo affidamento - conclude Fioriti- da una parte nel buon senso degli automobilisti e dall'altra nella discrezionalità intelligente dei corpi di polizia municipale di Pescara e Francavilla al Mare. Solo con questo binomio si potrà evitare di aggiungere al danno occorso la beffa della multa".