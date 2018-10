''LIBRIAMOCI'' L'AQUILA: TSA NELLE SCUOLE PER PROMUOVERE LA LETTURA

Pubblicazione: 29 ottobre 2018 alle ore 12:32

L'AQUILA - Grande soddisfazione tra docenti e studenti per le letture organizzate dal Teatro Stabile d'Abruzzo nell'ambito della quinta edizione di "Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole", promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la direzione generale per lo studente e dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura.

Il Tsa ha proposto, dal 22 al 27 ottobre, con l'attrice Fiorenza Fusari, otto appuntamenti sui seguenti temi: "Lettura come libertà", "2018- Anno europeo del patrimonio culturale" e "200 anni: buon compleanno Frankenstein"! .

Queste le scuole coinvolte: gli istituti comprensivi "Mazzini-Fermi" e "Collodi-Marini" di Avezzano (L'Aquila), scuola dell'infanzia "H. C. Andersen" di San Nicola di Tornimparte (L'Aquila), Istituto comprensivo "Comenio" di Scoppito (L'Aquila).

Libriamoci è realizzata in collaborazione con Fai (Fondo ambiente Italiano), Rai, Anc (Associazione nazionale comuni italiani), Aib (Associazione italiana biblioteche), Ali (Associazione librai italiani), Sil (Sindacato librai italiani), Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, Adi (Associazione degli italianisti), Icwa (Associazione italiana scrittori per ragazzi), Atlante digitale del '900 letterario, Cesp (Centro studi per la scuola pubblica), Premio nazionale dedicato a Elio Pagliarani