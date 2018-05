''L'AQUILA TORNA A SORRIDERE'': VOLTI, LUOGHI

E ANEDDOTI DI UNA CITTA' NEL LIBRO DI TROJANO

Pubblicazione: 14 maggio 2018 alle ore 10:42

L'AQUILA - L’Aquila torna a sorridere è il nuovo libro di Lucio Trojano che verrà presentato all'Aquila domani, 15 maggio, alle 11, nella sede del Comune di Palazzo Fibbioni.

"L'autore con questo libro ha descritto con intenso spirito umoristico e benevolo gli aspetti più esaltanti della città dell’Aquila e si è soffermato su personaggi e personalità, chiese, palazzi, fontane, porte, strade e ambienti che hanno reso famoso il territorio aquilano", si legge in una nota dell'Accademia culturale internazionale La Sponda che si è occupata anche della pubblicazione del libro.

"Interessante e piacevole la presenza di molti comuni del cosiddetto cratere aquilano, illustrati con curiosità e allegra visione nelle loro più particolari realtà", conclude la nota.

Parteciperanno alla presentazione, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il cardinale Josè Saraiva Martins, prefetto emerito della Congregazione Vaticana per le Cause dei Santi e il presidente dell'Accademia La Sponda Benito Corradini.

Il volume è stato già presentato in anteprima dal maestro Ennio Morricone.

L'autore ha tratteggiato alcune figure storiche legate all'Abruzzo come Papa Celestino V, il vate Gabriele D’Annunzio, il maestro Remo Brindisi, il professor Vincenzo Rivera, il cardinale Corrado Bafile, l’artista Teofilo Patini, la campionessa Trebisonda Valla, gli "eroi" del rugby aquilano Tommaso Fattori e Massimo Mascioletti, lo scrittore Mario Fratti.

Lucio Trojano è nato a Lanciano (Chieti), già autore di decine di libri umoristici sui personaggi abruzzesi, collaboratore di riviste specializzate, vincitore di numerosi premi internazionali, ha manifestato l’intenzione di portare il suo libro nelle scuole e nelle associazioni culturali del territorio aquilano e abruzzese per "far ritrovare il sorriso a tutti, e per poter far tornare la città e il suo territorio ad una vita decisamente più umana e serena, alle attività di arte e cultura, che hanno resa famosa L’Aquila".

A margine della presentazione il presidente dell'Accademia La Sponda Corradini, presenterà anche un altro evento, una mostra internazionale, "Ritratti dei Papi", che sarà allestita all'interno di Palazzo Fibbioni, e aperta al pubblico da sabato 19 maggio a domenica 27, alla quale hanno partecipato svariati artisti abruzzesi.

Sabato 26 verrà a benedire la mostra il cardinale Martins e domenica 27 ci sarà una messa solenne celebrata dal prelato ad Assergi, presso il santuario di San Pietro alla Jenca.