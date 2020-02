L'AQUILA: RAFFICHE DI VENTO CAUSANO DISTACCO TETTI MAP DI BAGNO, INTERVIENE IL COMUNE

Pubblicazione: 11 febbraio 2020 alle ore 15:55

L'AQUILA - Le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo su tutto l'Abruzzo hanno causato disagi soprattutto in provincia dell'Aquila.

Nella frazione aquilana di Bagno, come segnala il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Leonardo Scimia, "il vento ha causato il distacco delle coperture di alcuni alloggi provvisori".

"Grazie alla prontezza dell'assessorato alle Opere pubbliche e Sport, da subito è intervenuta una ditta che proprio in queste ore sta risolvendo il problema - sottolinea il consigliere - Colgo l'occasione per ringraziare anche l'assessore al ramo Vittorio Fabrizi, solerte nell'attivarsi subito per questa esigenza".