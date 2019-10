L'AQUILA: PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI GOALBALL, LA DIRETTA VIDEO

Pubblicazione: 08 ottobre 2019 alle ore 13:30

L'AQUILA – Sarà presentato oggi pomeriggio alle ore 15,30 nella sala Benedetto Croce di palazzo dell’Emiciclo il campionato europeo di Goalball.

L’evento, assegnato dall’International Blind Sport Association, si terrà all’Aquila dal 27 ottobre al 3 novembre 2019 nel complesso sportivo Centi Colella e vedrà impegnate dodici nazionali in una disciplina sportiva paraolimpica per atleti non vedenti e ipovedenti.

La manifestazione impegnerà centinaia di atleti di diverse nazionalità europea che praticano questo sport a livello agonistico.

Alla conferenza stampa, che verrà trasmessa in diretta su AbruzzoWeb, interverranno: Roberto Santangelo (vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo), Lucio Gennarini (event manager), Antonio Rotondi (presidente del Comitato di Organizzazione Locale "Europei L'Aquila 2019"), Sandro Di Girolamo (presidente Fispic - Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), Dimitri Bernardi (atleta della Nazionale Italiana di Goalball, originario dell'Aquila), Cristina Alexandris (moderatrice).

La conferenza sarà l’occasione per presentare l'organizzazione della settimana dell'evento a cui prenderanno parte le squadre nazionali dei seguenti Paesi:Italia, Romania, Montenegro, Slovenia, Slovacchia, Paesi Bassi, Danimarca, Bulgaria, Ungheria, Russia, Francia, Croazia.

La manifestazione, di portata internazionale e con risvolti sociali, ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, del Comune dell'Aquila, della Regione Abruzzo e dell'Università degli Studi dell'Aquila.