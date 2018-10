L'AQUILA: OLTRE 556 MILA EURO PER SISTEMAZIONE STRADA REGIONALE ''SANNITE''

Pubblicazione: 12 ottobre 2018 alle ore 13:00

L'AQUILA - Approvato il progetto esecutivo e iniziata la procedura negoziata per la sistemazione della strada regionale n. 479 “Sannite”.

A renderlo noto sono il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, e il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi.

In particolare sono previsti lavori di sistemazione delle pendici rocciose e mitigazione del rischio di caduta massi dal km. 19+550 nel Comune di Anversa degli Abruzzi (L’Aquila) per un importo pari a 261.184 euro, e lavori di mitigazione del rischio di caduta massi dal km. 23+800 al km. 24+000 nel Comune di Villalago (L’Aquila) per un importo pari a 295.000 euro.

In totale sono stati stanziati fondi per complessivi 556.184 euro, derivanti da economie di fondi regionali e da ordinanze della Protezione Civile a seguito del sisma del 2015.

"Un risultato importante - commenta il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi - che premia il lavoro e l’impegno della commissione viabilità, che presiedo, e affronta concretamente la problematica di questa importante arteria stradale con provvedimenti tesi alla salvaguardia e sicurezza degli abitanti della valle del Sagittario e l’Alto Sangro".

"Dopo l’avvio dei lavori sulla circumlacuale di Scanno per oltre 163.000 euro - dichiara il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso - abbiamo concentrato la nostra attenzione su una carrabile di straordinaria bellezza, ma di grande complessità a causa delle numerose criticità che presenta lungo i suoi 60 chilometri, porta di accesso al Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Ricordiamo, inoltre, che questa amministrazione ha intrapreso il percorso per ottenere la statalizzazione della strada in affidamento all’Anas per consentirne una maggiore sistemazione e percorribilità".