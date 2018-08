L'AQUILA: FESTA VIP DI FINE ESTATE A CASA BARATTELLI

NEL GIORNO CLOU DELLA PERDONANZA, 100 INVITATI

Pubblicazione: 29 agosto 2018 alle ore 17:36

L’AQUILA - Evento vip di fine estate in una città già in festa per la Perdonanza celestiniana, organizzato dal costruttore Ettore Barattelli nella sua villa nel centro del capoluogo.

Ieri sera, proprio al culmine del giorno più importante della edizione 724 della kermesse religiosa e ludica, caratterizzato dal corteo della Bolla e dall'apertura della Porta Santa nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, c'è stata un'appendice, tutta privata, animata da un centinaio di invitati.

All'aperitivo cenato nello splendido giardino di casa Barattelli si sono ritrovate personalità e volti noti, tutti selezionatissimi, dall'ex presidente dei costruttori della provincia dell'Aquila, esponente dell'omonimo storico gruppo imprenditoriale datai 1860.

A fare la parte del leone in un parterre bipartisan la politica, in testa il sindaco, Pierluigi Biondi, accompagnato dal fratello Roberto, e buona parte dell'esecutivo di centrodestra che guida la città dal giugno dello scorso anno con la clamorosa vittoria nei confronti della coalizione di centrosinistra; poi, imprenditori, giornalisti, alti dirigenti pubblici, professionisti e tanti amici del noto imprenditore.

All'evento sono intervenuti, tra gli altri, oltre al primo cittadino il suo vice sindaco Guido Quintino Liris (Forza Italia), gli assessori Alessandro Piccinini (Fratelli d'Italia), Carla Mannetti (Fratelli d'Italia), Monica Petrella (Benvenuto Presente).

Poi, il capo di gabinetto del Comune, Andrea Di Biase, il dirigente dell'avvocatura comunale Domenico De Nardis, il capo della polizia municipale, Tiziano Amorosi, e sua moglie Alessia Di Gioacchino, giornalista e comunicatore che fa parte dello staff di Biondi e il presidente del Centro turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli.

L'unico rappresentante dell'opposizione comunale di centrosinistra è stato l'ex dem, ora capogruppo della lista civica Passo possibile, Americo Di Benedetto, candidato sindaco della coalizione alle elezioni dello scorso anno.

Poi, i deputati, di Forza Italia Antonio Martino, e del Pd, Stefania Pezzopane, e il senatore di noi con l'Italia-Udc Gaetano Quagliariello, il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, il funzionario regionale Antonio Mancini, dello staff del presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, anch’egli invitato ma assente per un impegno dell’ultimo momento, il deputato della Lega e assessore comunale Luigi D'Eramo, non ha risposto all'invito per un sopragiunto impegno di famiglia.

Della Lega è intervenuto il segretario aquilano, Tiziana Del Beato, accompagnata dal marito Giuseppe Graziosi, noto imprenditore aquilano.

Folta la rappresentanza di colleghi di Barattelli, in testa il neo presidente dell’Ance, Adolfo Cicchetti, che ha vinto a fine giugno le elezioni anticipate convocate dopo le dimissioni dello stesso Barattelli che ha lasciato l'incarico dopo circa un anno e mezzo a causa di una condanna in primo grado in un processo legato ad un appalto della ricostruzione pubblica post terremoto 2009.

Accanto ad Adolfo, il padre Filiberto, già presidente provinciale, poi tra gli altri il vice presidente Ance Roberta Palermini, il delegato alla ricostruzione di Confindustria, Ezio Rainaldi. l'ex vice presidente dell'associazione costruttori Walter Rosa e l'imprenditore Giuseppe Venta.

Ed ancora il manager della Asl provinciale dell'Aquila, Rinaldo Tordera, amico personale di Barattelli.

Nell'elenco degli invitati anche i giornalisti, del Centro, Monica Pelliccione e del Messaggero, Angelo De Nicola, capo della redazione dell'Aquila.

Tra i professionisti che hanno preso parte alla festa gli avvocati Roberto Colagrande, Gianluca Museo, Paolo Di Napoli, il giovanissimo imprenditore Alfredo Specchio, Elena Cipolloni e Giampiero Berti De Marinis, ex vice presidente della Giunta regionale, l’imprenditore Enrico Vivio, i medici, Germano Genitti, oculista e direttore della Banca degli occhi dell'ospedale san salvatore dell'Aquila, Luca Marsili e l'architetto Giuseppe Cimmino e l'ingegnere Sergio De Paolis, ex assessore comunale di centrodestra.

Non potevano mancare gli animatori delle feste aquilane, Giuseppe Soccorsi e Gianni Giacobbe.

Barattelli e la compagna, Nadia Venta, da perfetti padroni di casa, hanno accolto gli ospiti con un ricco buffet a base di sushi, salumi e formaggi rigorosamente di produzione locale, arrosticini, pizze sfornate al momento e dolci.

Il tutto innaffiato da vino doc e champagne.

La serata si è conclusa in pista, dove gli invitati si sono esibiti a ritmo di musica dance, in un modo alternativo per vivere il clima di riconciliazione e festa che sta animando le serate della Perdonanza che si conclude oggi.