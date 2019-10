''IL TERREMOTO DELL'ANIMA'': CONVEGNO NAZIONALE IN DIRETTA WEB DALL'EMICICLO

Pubblicazione: 26 ottobre 2019 alle ore 08:26

L'AQUILA - A dieci anni dal sisma, al via questa mattina il convegno nazionale “Il terremoto dell’Anima”, promosso dall’Arcidiocesi dell’Aquila in collaborazione con la Caritas Italiana e l’Università degli Studi dell’Aquila.

Abruzzoweb seguirà l'evento dalla sala Ipogea Palazzo dell'emiciclo, sede del Consiglio regionale d'Abruzzo, la diretta è sponsorizzata dalle ditte Di Nardo e SV Edil.

Sono previsti i saluti del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a cui seguiranno quelli del delegato della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana per la Carità, monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, del presidente di Caritas Italiana, don Francesco Soddu, e del rettore dell’Ateneo aquilano, il professor Edoardo Alesse.

Successivamente, avrà inizio il primo dei tre momenti previsti, sul tema “Il buio del dolore, la luce della presenza” coordinato da don Marco Pagniello, che opera nel “Coordinamento del settore politiche sociali e welfare” in Caritas Italia.

Seguiranno gli interventi dell’arcivescovo emerito dell’Aquila, monsignor Giuseppe Molinari, di don Andrea La Regina, dell’ufficio macroprogetti della Caritas nazionale e di fra Luca Perletti del Camillian Disaster Service International.

La seconda fase, sul tema “Il terremoto dell’anima”, sarà moderato da don Daniele Pinton, già preside dell’Istituto di Scienze Religiose “Fides et ratio” dell’Aquila.

A parlare saranno il professor Alessandro Rossi, direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria Università degli Studi di L’Aquila, il professor don Enzo Massotti del “Fides et ratio”, le psicologhe e docenti Leda Cimini ed Elisa Votta. A concludere sarà l’arcivescovo metropolita dell’Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi, che interverrà sul tema “Il terremoto dell’anima e la sfida per il futuro”.

Il terzo momento, “L’Aquila e la rinascita”, si svolgerà nel pomeriggio, a partire dalle 15, e sarà aperto a tutta la città, quindi anche ai non iscritti. Si susseguiranno una serie di testimonianze in alcuni luoghi simbolo del capoluogo d’Abruzzo.

Inizierà il giornalista Giustino Parisse nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio a cui seguiranno le testimonianze del medico Luigi Fusco, studente dell’Ateneo aquilano nel 2009 nella Basilica di San Bernardino, degli operatori della Caritas di Teramo-Atri nella basilica di San Giuseppe Artigiano, e del segretario regionale Mibac Abruzzo, l'architetto Stefano D’Amico, che ha gentilmente concesso l’autorizzazione per far visitare il Duomo ferito di san Massimo ai 325 convegnisti.

La giornata si concluderà con la celebrazione della Messa per le vittime del sisma nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante), presieduta dal cardinale Petrocchi e concelebrata dai vescovi e sacerdoti presenti.