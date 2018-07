I LOVE ABRUZZO: GIOIELLI DI MONTALDI CON I VISI DELLE DONNE ''FORTI E GENTILI''

Pubblicazione: 21 luglio 2018 alle ore 12:00

AVEZZANO - Il maestro orafo di Avezzano (L'Aquila) Giuliano Montaldi cerca volti di donne abruzzesi, "forti e gentili" per immortalarle in un gioiello ideato per la campagna "I Love Abruzzo".

"Hai un volto che ricorda l'Abruzzo? Hai tra i 15 e i 70 anni? Ami la regione Abruzzo e i suoi simboli? I love Abruzzo sta cercando proprio te!".

Il maestro Montaldi, nell'ambito dei suoi progetti di valorizzazione dei simboli del territorio, ha lanciato questa nuova iniziativa, "I love Abruzzo il gioiello".

Dei bracciali, degli orecchini e delle collane rese presiose proprio dai simboli della regione verde d'Europa.

Per la sua nuova campagna pubblicitaria ha deciso di affidare i volti alle persone che vivono l'Abruzzo e vivono dell'Abruzzo.

Volti autentici che possano rappresentare alla perfezione le donne forti e gentili abruzzesi.

Chiunque sia interessato a indossare un gioiello della linea "I love Abruzzo" può contattare Montaldi gioielli al numero di telefono 0863/26560, all'indirizzo mail [email protected], oppure recandosi nella bottega di via Corradini 98 ad Avezzano.