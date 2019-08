FESTIVAL CINEMA AMBIENTALE: A CHIETI GRANDI DOCUMENTARI E FANFARA DEI CARABINIERI DI NAPOLI

Pubblicazione: 22 agosto 2019 alle ore 19:28

CHIETI - Dopo la due giorni di Teramo, il Festival internazionale del cinema naturalistico e ambientale approda da venerdì 23 a domenica 25 agosto a Chieti, in piazza Gianbattista Vico, per altri tre giorni di proiezioni, con momenti topici il concerto della Fanfara dei Carabinieri Decimo reggimento “Campania” di Napoli, e una serata di dibattito sui mutamenti climatici.

Il Festival, giunto alla 19esima edizione, diretto dal regista teramano Riccardo Forti, e che si avvale da tre anni della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, celebrerà quest'anno la tradizionale cerimonia delle premiazioni, non in Abruzzo, ma a Verona, il 30 agosto, nel prestigioso teatro romano, nell'ambito di un grande concerto di beneficenza, dove si esibiranno grandi nomi della musica italiana come Red Canzian, Dolcenera e Paolo Vallesi, condotta da Osvaldo Bevilacqua, popolare autore e conduttore della trasmissione Sereno Variabile, un fedelissimo del festival e Chiara Giallonardo, conduttrice di Linea Verde.

A Chieti venerdì 23 sarà proiettato dalle 21.00 "Trashed - Verso rifiuti zero", in cui l'attore Jeremy Irons illustra gli effetti devastanti dell'inquinamento dell'ambiente sulla catena alimentare, rivelandoci i pericoli immediati per la nostra salute in una conversazione 'globale' che coinvolge scienziati, politici e gente comune.

Sabato 24 agosto sarà la volta de “L'undicesima ora”, per la regia di Leila Conners Petersen e Nadia Conners, e con voce narrante della star di Hollywood Leonardo di Caprio. Attraverso le testimonianze di numerosi scienziati ed esperti ambientalisti il documentario mostra il degrado in cui versa il nostro ecosistema e propone alcune soluzioni per cercare di cambiare il corso degli eventi che sta portando la Terra verso l'11ma ora, ovvero il punto di non ritorno nel processo di rovina del nostro pianeta.

Infine domenica 25 agosto appuntamento alle ore 19 con brani classici e moderni interpretati magistralmente dai 30 componenti della Fanfara dei Carabinieri decimo reggimento “Campania” di Napoli.

A seguire serata dedicata ad un dibattito che prende spunto dal film “La Terza Rivoluzione Industriale” di Jeremy Rifkin economista e sociologo statunitense, teorico della Terza rivoluzione industriale, ovvero di un nuovo modello economico collaborativo di società, in cui ognuno ha la responsabilità di creare la propria energia rinnovabile e distribuirla attraverso un sistema simile a quello già esistente per lo scambio di informazioni su internet. La serata è a cura del Cetri Tires, il centro studi europeo con sede a Roma e Bruxelles, che segue le attività dell'economista americano, premiato l'anno scorso al Festival.

BREVE STORIA DEL FESTIVAL

Il Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale nasce nel 1999. Si è sempre svolto in Abruzzo , e precisamente in trenta paesi delle quattro Province.

E’ stato sempre organizzato dall’Associazione Comunicazione e Immagine e dal 2017 si avvale della collaborazione diretta dell’Arma dei Carabinieri.

Possono partecipare al concorso : film, documentari, reportage e animazione che abbiano come tematiche la natura, l’ambiente e quelle attività umane eco- compatibili. Le opere presentate provengono da ogni parte del mondo. Nelle diciotto passate edizioni il Festival ha svolto numerose attività collaterali : convegni, conferenze, mostre, escursioni naturalistiche guidate, attività didattiche, programmi televisivi, iniziative di beneficenza, campagne informative di educazione e sostenibilità ambientale e realizzati tre libri.

Ogni due anni si svolge in autunno anche il Festival dedicato alle scuole . Si tratta di una rassegna di video e attività didattiche dedicate principalmente all'educazione ambientale.

L’ENEA ha donato al Festival l’intera documentazione filmata originale della spedizione scientifica in Antartide. Ci sono state collaborazioni con : Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente, Università di Teramo, Università della Tuscia, Università della Sapienza, ENEA, ENEL, Organizzazione Nazioni Unite, RAI, WWF, Legambiente, Ambiente e Vita, Mountain Wilderness, CAI, diversi Parchi Nazionali e Protezione Civile.

Nel 2003 le Province dell’Italia Centrale hanno scelto il Festival per l’Anno Internazionale dell’Acqua.

Nel 2011 la manifestazione ha ricevuto la medaglia di bronzo di rappresentanza del Presidente della Repubblica.

Diversi sono stati I personaggi che in un modo o nell'altro hanno partecipato alle attività della manifestazione, fra I più importanti ricordiamo : Piero ed Alberto Angela, Licia Colò, Folco Quilici, Sveva Sagramola, Francesco Petretti, Osvado Bevilacqua, Roberto Giacobbo, Fulco Pratesi, Mario Tozzi, Renzo Arbore, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Federico Fazzuoli , il Premio Nobel della Letteratura Marcia Teophilo. Nel corso degli anni abbiamo avuto la presenza di delegati e ambasciatori di Colombia, Cina, Giappone, Romania, Venezuela, Spagna , Norvegia e Francia.